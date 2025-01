Kolo Muani al Milan, affare difficile ma Conceiçao può essere determinante

Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain, è ormai fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique. Notizia lanciata nei giorni scorsi dalla Francia e che oggi viene rilanciata sa Sky Sport CH, aggiungendo che il suo procuratore si è già mosso sul mercato, fissando incontri con diversi club che potrebbero essere interessati all'attaccante francese classe 1998.

Tra queste squadre c'è anche il Milan, pronto a sfidare la concorrenza del Lipsia e del Tottenham: al momento il club rossonero non può raggiungere le richieste del PSG per il centravanti, 60 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo, ma potrebbe sfruttare l'ottimo rapporto tra il giocatore ed il nuovo tecnico Sergio Conceiçao, con cui ha già lavorato in passato al Nantes. Il portoghese potrebbe insistere con l'attaccante affinché chieda di liberarsi in prestito, magari aggiungendo anche un diritto di riscatto. L'articolo di Sky CH ricorda che nel 2016 Conceiçao portò in prima squadra il 18enne Kolo Muani, facendolo debuttare tra i professionisti.

Sebbene a livello statistico quelle al PSG non siano state le sue annate migliori Muani comunque incarna le caratteristiche che il tecnico ex Porto cerca nei suoi attaccanti, a prescindere che si giochi a due o con una punta singola: velocità, capacità di attaccare la profondità ed una certa attitudine al pressing.

Durante la conferenza stampa di presentazione dei giorni scorsi Conceiçao si è dimostrato molto equilibrato su eventuali richieste sul mercato: "La prima cosa che ho detto è che voglio conoscere bene Prima Squadra e Milan Futuro. Non è giusto perché non conosco bene gli altri, poi ne parliamo e vediamo se possiamo aggiustare qualcosa". Non ci sono dubbi però che un attaccante come Kolo Muani, nel giro della nazionale francese, possa aggiungere caratteristiche che al momento mancano all'attacco rossonero.