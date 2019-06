L'accordo con la UEFA chiude i "saldi" rossoneri: il Milan cederà solo a certe condizioni

Il "Consent Award" tra il Milan e la UEFA, pur non permettendo spese folli ai rossoneri, garantirà ai meneghini maggior respiro sul mercato, sia in entrata che in uscita. La maggior flessibilità dei paletti europei, dunque, permetterà al Diavolo di non farsi prendere per le corna nelle trattative, potendo cedere in tutta tranquillità, alle proprie condizioni. Una proposta come quella del PSG per Donnarumma, ovvero 20 milioni più Areola, poteva essere presa in considerazione soltanto da un club all'acqua alla gola. E il Milan non lo è più, almeno non a quei livelli.

EPPUR SI MUOVE - Il raggiunto accordo con il Real Madrid per Theo Hernandez, il quale dovrebbe arrivare in rossonero per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, fa capire che la situazione economica del Milan non è così serrata come appariva in precedenza. Il club rossonero ha sì bisogno di rinforzarsi sulla fascia sinistra, ma spendere una cifra importante in un settore di campo dove è già presente Ricardo Rodriguez, tra i giocatori più impiegati dell'ultimo biennio, fa capire come Maldini e Boban dispongano comunque di una minima libertà di azione.

NIENTE SALDI - Chi busserà alla porta del Milan per Donnarumma, Suso, Kessie, Cutrone, ecc... sa che il Diavolo non svenderà, ma cederà soltanto in caso di accordo congruo. In queste settimane stiamo osservando un vortice di trasferimenti dai valori incredibilmente elevati rispetto alle qualità dei calciatori, il che deve essere d'esempio per i rossoneri: qualora si dovesse vendere i pezzi pregiati lo si faccia esclusivamente a certe condizioni. Il 2012 insegna: farsi prendere per il collo in preda all'esigenza di vendere non solo depaupera il tasso tecnico della squadra, ma anche i possedimenti economici del club. Mettere Donnarumma o Suso in saldo potrebbe aiutare nell'immediato, ma cosa succederebbe il prossimo anno? Quale giocatore verrebbe sacrificato per far fronte alle nuove esigenze economiche?