L’Arabia tenta due giocatori del Milan

vedi letture

Ormai da un anno a questa parte l’Arabia Saudita è entrata nell’immaginario collettivo calcistico come un’entità dalla forza economica incredibile, capace di rompere gli schemi del calcio europeo con offerte e proposte fuori da ogni logica ed immaginazione. La scorsa estate infatti abbiamo visto un “esodo” importante, CR7 in primis, verso questa potenza, ad oggi economica, che vuole diventarlo anche dal punto di vista calcistico.

Il focus è ovviamente sul calcio europeo, quello che ad oggi offre il livello più alto, e i club di prima fascia sono tutti “sotto osservazione”. Sono arrivati in Italia per Milinkovic-Savic, Demiral, Brozovic, Ibanez ed altri, tentando giocatori, anche giovani, a suon di milioni. Ora sembra che queste sirene arabe stiano suonando anche per due giocatori del Milan, dopo gli abboccamenti, mai tramutatisi in fatti concreti, di inizio luglio per Rafael Leao. Parliamo di Ismael Bennacer e Yacine Adli, centrocampisti rossoneri.

Oggi abbiamo saputo che sull’ex Bordeaux è concreto l’interesse dell’Al-Shabab Club, mentre su Bennacer non c’è ancora un qualcosa di così definito. Adli per il momento non sembra intenzionato ad ascoltare questo tipo di offerte, mentre l’ex Empoli, visto anche il meeting avuto con il suo procuratore qualche settimana fa, è attento ad eventuali proposte sopra le righe.

Per Adli il Milan ascolta proposte dai 15 milioni in su, mentre per Bennacer i rossoneri fanno fede alla clausola da 50 milioni di euro valida per tutta l’estate: difficilmente si scenderà molto al di sotto di questa cifra.

Sebbene siano due profili che in un centrocampo possano rivelarsi utili, Bennacer in particolare, è anche vero che il Milan ha bisogno di liberare alcuni posti in rosa per fare delle entrate, soprattutto in ottica lista Champions League. La rosa che vuole Ibra è da 23 calciatori (+2 portieri) e le regole UEFA impongono che il numero di “stranieri” sia fissato a 17.

Maignan

Tomori

Pellegrino (in uscita)

Thiaw

Kalulu

Theo

Jimenez

Bennacer

Adli (in uscita?)

Loftus-Cheek

Reijnders

Musah

Chukwueze

Pulisic

Okafor

Leao

Saelemaekers (in uscita)

Jovic

Ora siamo a 18, con alcuni calciatori che sono decisamente sul piede di partenza. In caso in cui dovessero uscire anche un Adli, o un Bennacer, allora si aprirebbe lo spazio necessario per altri colpi. Il Milan valuta e si interroga sulla migliore soluzione, in attesa dell’Arabia…