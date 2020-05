L'Equipe - Milan, occhi in Francia per rinforzare la difesa: Kalulu, Kouassi, Kurzawa e Kamara

Secondo quanto riferisce L'Equipe, il Milan vuole rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e per questo starebbe tenendo d'occhio quattro potenziali obiettivi che militano nelle Ligue 1 francese: si tratta di Pierre Kalulu, terzino destro del Lione, il difensore centrale Tanguy Kouassi del PSG, Layvin Kurzawa, terzino sinistro sempre del club parigino in scadenza di contratto e Boubacar Kamara, difensore polivalente del Marsiglia.