L'ex allenatore di De Ketelaere: "Ho provato a portarlo all'Ajax, ma voleva solo il Milan. Ruolo? Seconda punta, ma può giocare a destra"

Alfred Schreuder, ex allenatore del Bruges e ultimo tecnico ad aver esultato ad un gol di De Ketelaere, ha parlato così del fantasista belga alla Gazzetta dello Sport: "Se è un errore del Milan? Assolutamente no, De Ketelaere sarà un top player. Se si adatterà all’impatto fisico della A, e per questo gli serve un anno, migliorerà molto. David Neres all’Ajax ha impiegato un anno, può essere lo stesso con lui. Quanto alle critiche, nell’epoca dei social tutti parlano di tutto. Io ho lavorato al Barcellona e ricordo che dopo le brutte partite c’era chi criticava Messi".

Che ragazzo è? Mi ricorda Frankie de Jong: un intelligente che dà tutto per il calcio. Sembra timido ma con me non lo era: lottava e lavorava forte. E’ calmo e rispettoso ma odia perdere, è molto competitivo e un vincente, con me aveva fiducia in se stesso. So che ha sbagliato gol clamorosi ma so anche che sa farli. Ah, non è uno che fa feste la sera: è molto professionale".