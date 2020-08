L'importante apertura di Deulofeu: lo spagnolo opzione low-cost per completare le rotazioni

Dopo Bakayoko e Thiago Silva, un altro ex rossonero sogna di tornare al Milan, una maglia che ha vestito per soli sei mesi nel 2017: Gerard Deulofeu. "Il Milan è un'opzione per il mio futuro. - Ha dichiarato lo spagnolo a Radio Onda Cero - Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Anche andare in Spagna è un'opzione, così come altri club di Premier, ma primo di tutto serve un accordo per lasciare il Watford". All'epoca il catalano era in prestito dall'Everton, ma fu il Barcellona ad esercitare il diritto di "recompra". In blaugrana il classe '94 giocò pochissimo e il gennaio successivo fu acquistato dal Watford a condizioni favorevoli: un milione di prestito più 13 di riscatto ed eventuali bonus. Un'operazione lungimirante, considerando che la stagione seguente Deulofeu realizzò dieci reti in Premier League più due in FA Cup.

NUOVO TENTATIVO? - La dirigenza rossonera cercò già di riprendere Deulofeu, nel gennaio 2019, ma le richieste dei Pozzo non favorirono il buon esito della trattativa. Lo spagnolo non ha mai nascosto la sua predilezione per i colori rossoneri, ribadita in una lunga serie di interviste. L'ultima è arrivata nella giornata di ieri, con una vera e propria apertura al Milan. L'ex Barcellona, reduce da un infortunio al crociato, potrà essere ceduto per una cifra decisamente inferiore rispetto allo scorso anno: il Watford è retrocesso e giocherà in Championship, di conseguenza le pretese degli Hornets dovranno necessariamente abbassarsi.

COMPLETARE LE ROTAZIONI - Il Milan fa orecchie da mercante, ma il ventiseienne catalano potrebbe rappresentare una soluzione economica per completare il reparto. Deulofeu dovrebbe tornare a disposizione a settembre, di conseguenza, vista la gravità dell'infortunio subito, difficilmente lo vedremo al top prima di novembre. Lo spagnolo non può quindi rappresentare il primo rinforzo per il reparto offensivo rossonero, ma sarebbe utile per andare a chiudere le varie "coppie" che chiede Pioli. Ipotizzando un altro acquisto che possa giocare sia a destra che sulla trequarti, Deulofeu andrebbe ad alternarsi a Rebic sulla sinistra, facendo sì che Leao possa svolgere continuativamente il ruolo di vice Ibra. Bisogna infatti considerare che, in caso di assenza dello svedese, Pioli non potrebbe schierare insieme Rebic e Leao, in quanto si troverebbe sprovvisto di punte in panchina. Il catalano potrebbe quindi aiutare il susseguirsi delle rotazioni, ricordando sempre che, salvo sparate dei Pozzo, il Milan potrebbe arrivarci ad una cifra piuttosto contenuta.