L'infortunio di Bennacer non riapre il mercato: il Milan punterà su Zeroli e Vos. Pro e contro della scelta

L'infortunio di Ismael Bennacer, che potrebbe restare ai box per tre mesi, è una brutta tegola per il Milan che si trova così con un centrocampista in meno per gran parte della prima parte della stagione (l'algerino potrebbe rientrare ad inizio dicembre). E così molti tifosi hanno iniziato ad ipotizzare (o sperare) un ritorno sul mercato del club rossonero, pescando dalla lunga lista di giocatori svincolati (il preferito dei milanisti è Adrien Rabiot). Ma in via Aldo Rossi non hanno intenzione di prendere un nuovo rinforzo, ma vogliono puntare su alcuni giovani talenti del Milan Futuro, come per esempio Kevin Zeroli e Silvano Vos.

POCA ESPERIENZA - Questa scelta ha chiaramente dei rischi visto che stiamo parlando di giocatori con pochissima esperienza ad alti livelli e in competizioni importanti come la Serie A e la Champions League potrebbe non essere una cosa di poco conto. Inoltre sia Vos che soprattutto Zeroli hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto a Bennacer dato che entrambi sono più delle mezz'ali che dei registi.

IL MILAN E I TALENTI - L'altra faccia della medaglia è che ovviamente è sempre positivo quando un club decide di puntare e far crescere uno dei talenti che ha già in casa. D'altronde Zlatan Ibrahimovic, quando ha presentato il progetto del Milan Futuro, era stato piuttosto chiaro: "Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che crediamo nei nostri talenti dandogli una possibilità di entrare in Prima Squadra. Per me e per il Milan i giovani sono importanti. Milan Futuro e Prima Squadra per noi saranno una sola squadra: tutto ciò che Fonseca farà in Prima Squadra lo farà anche Bonera. Sarà come un copia-incolla: la stessa filosofia tra Prima Squadra e Futuro". E puntare su Zeroli e Vos invece di prendere uno svincolato è una scelta che va proprio in questa direzione.