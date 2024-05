L'ultima del "sottovalutato" Kjaer e del "finito" Giroud: il Milan saluta due grandi protagonisti della rinascita rossonera

Sabato sera a San Siro si gioca l'ultima partita di campionato del Milan contro la Salernitana. In campo c'è ben poco da dire visto che i rossoneri sono certi di chiudere al secondo posto, mentre i campani sono già retrocessi aritmeticamente da diverse settimane. Ma questa gara avrà comunque un significato speciale per il club rossonero che, oltre a Stefano Pioli, saluterà anche due assoluti protagonisti della rinascita del Diavolo nelle ultime stagioni. Stiamo parlando di Simon Kjaer e di Olivier Giroud.

KJAER - Arrivato a Milanello a gennaio 2020 insieme a Zlatan Ibrahimovic, il difensore danese è stato accolto da parecchi dubbi da parte dei tifosi del Milan che si aspettavano ben altro per rinforzare la difesa milanista. E invece Kjaer è diventato fin da subito un leader della squadra rossonera sia dentro che fuori dal campo. La sua importanza nella rinascita del Diavolo è stato spessa sottovalutata, ma uno con la sua personalità mancherà parecchio all'interno dello spogliatoio milanista. Purtroppo, dopo il grave infortunio al ginocchio di dicembre 2021, il danese non è più tornato ai suoi livelli, ma ha saputo comunque essere determinante nei risultati positivi degli ultimi anni.

GIROUD - Al termine di questa stagione, il Milan perderà poi un altro leader della squadra, vale a dire Giroud. Arrivato nell'estate 2021, anche lui inizialmente non è stato giudicato come un grande acquisto dai tifosi rossoneri, convinti che il Diavolo avesse bisogno di un centravanti più giovane che potesse rappresentare il presente e il futuro del club di via Aldo Rossi. Ma anche il francese, definito addirittura "finito" da qualcuno, ci ha messo pochissimo a farsi apprezzare dalla tifoseria milanista che dovrà ringraziarlo a vita per tutti i gol pesanti segnati nell'anno scudetto (la sua doppietta nel derby resterà nella storia).

IL SALUTO CHE MERITANO - Sia Kjaer che Giroud, nelle interviste dei giorni scorsi in cui hanno annunciato il loro addio, non hanno nascosto il loro amore per il Milan e quindi sabato meritano di essere salutati nel migliore dei modi, così come Stefano Pioli. La Curva Sud, che da settimane sta protestando contro la società, rimarrà ancora in silenzio durante il primo tempo del match contro la Salernitana, ma poi nella ripresa torneranno bandiere, striscioni e cori per celebrare tre grandi protagonisti della rinascita rossonera.