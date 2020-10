La bravura nel farsi trovare pronti: l’importanza di Romagnoli nello scacchiere rossonero

Il calcio, come metafora della vita, racconta che l’importanza di farsi trovare pronti è una prerogativa fondamentale sia per il singolo che per la squadra di cui quest’ultimo fa parte. La prontezza, tuttavia, è una componente sia mentale che fisica: se il corpo non è al 100% o è reduce da un infortunio, infatti, non riesce a supportare la grande determinazione della mente. In questo senso i meriti di Romagnoli, 88 giorni dopo l’ultima partita in rossonero, sono stati tanti in quanto è riuscito sia a ritornare in un ottimo stato fisico sia a garantire una grande tenuta mentale.

ESAMI IMPORTANTI - I complimenti a Romagnoli per le buone prestazioni offerte sono relativi anche alla difficoltà delle gare affrontate. Ritornare dopo tre mesi di stop forzato per un problema al polpaccio e sottoporsi ad un esame come il derby è tutt’altro che semplice: la difficoltà nel fronteggiare due attaccanti come Lautaro e Lukaku e sopportare la pressione di una vittoria attesa da anni, infatti, sono ostacoli che Romagnoli ha superato brillantemente. Pochi giorni dopo questa vittoria i rossoneri hanno affrontato il Celtic, una squadra fisica e ostica respinta ottimamente da Romagnoli e dalla difesa rossonera. Il terzo e ultimo test da superare in pochi giorni sarà contro la Roma, l’ex squadra del capitano rossonero che rappresenta un avversario difficile e ostico.

LEADERSHIP - In una stagione, quella rossonera, che sta regalando spunti di crescita interessanti Romagnoli è chiamato ad incrementare la sua leadership in squadra. Ormai alla terza stagione da capitano, il 13 rossonero deve dimostrare non solo la sua qualità tecnica ma anche mentale. Romagnoli, infatti, coadiuvato dall’esperto Kjaer dovrà guidare la difesa rossonera e tutta la squadra aiutato dagli altri due leader della squadra: Ibrahimovic e Donnarumma. Crescita tecnica e crescita mentale: Romagnoli non solo dovrà fornire conferme ma anche dimostrare la sua importanza nello scacchiere rossonero.