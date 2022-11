La certezza dietro Torino e Salisburgo: Bennacer (ad ora) è imprescindibile per questo Milan (PODCAST)

MilanNews.it

La grandissima prestazione fornita contro il Salisburgo ha confermato, ancora una volta, la crescita che Ismael Bennacer sta avendo in questa stagione, la prima da titolare assoluto con il Milan: è un giocatore determinante, unico per caratteristiche nella rosa rossonera, fondamentale nel gioco di Pioli.

La sconfitta contro il Torino e la vittoria contro il Salisburgo hanno dimostrato che, di fatto, senza l'algerino ad oggi non si possa fare a meno: corre e lotta, recupera e imposta e, per caratteristiche, è perfetto per spaccare il primo pressing in rapidità degli avversari e ripartire con gli uomini offensivi rossoneri. Sul rinnovo non ci sono novità, ma è chiaro che la quadra possa trovarsi attorno ai 4 milioni di euro ed è volontà di entrambe le parti chiudere la trattativa.

