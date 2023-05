La Champions porta il primo colpo sulla trequarti: in arrivo Kamada a parametro zero, battuta la concorrenza di Dortmund e Atletico

MilanNews.it

Dopo la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League dopo il successo di misura contro la Juventus, il Milan ha deciso di stringere i tempi per chiudere la prima operazione estiva. La programmazione della prossima stagione è iniziata, e il primo acquisto dovrebbe essere Daichi Kamada. Il giapponese è sempre più vicino al Milan, ma per l'affondo decisivo si dovrà aspettare la prossima settimana. I dirigenti rossoneri e l'entourage del giocatore, che hanno deciso di lavorare e portare avanti la trattativa a fari spenti, vogliono aspettare la finale di Coppa di Germania di sabato tra l'Eintracht Francoforte del giapponese e il Lipsia prima di dare l'accelerazione definitiva all'operazione. Subito dopo verranno programmate le visite mediche di Kamada con il club rossonero.

Sciolti i dubbi

Un importante colpo sulla trequarti, anche per risolvere i dubbi legati al futuro incerto di Brahim Diaz, che tornerà al Real Madrid alla scadenza del prestito il 30 giugno ma di cui il Milan non vuole comunque privarsene e proverà ad acquistarlo a cifre più basse di quella pattuite nell'accordo verbale della passata stagione, di Charles De Ketelaere, per il quale il Milan valuterà offerte a titolo definitivo dopo l'anno totalmente fallimentare del belga, e di Yacine Adli, quest'anno mai utilizzato nel corso della stagione e sul quale ci si potrà ricavare una piccola plusvalenza. Il giapponese andrà dunque a ricoprire il ruolo di trequarti, posizione che in questi anni il Milan non è mai riuscito a consegnare con continuità ad un solo giocatore. Prima Calhanoglu e Paqueta, poi Brahim Diaz, poi Kessie, Krunic e infine Bennacer.



I dettagli

Kamada, dunque, è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Con tempestività la dirigenza rossonera ha bruciato l'interess del Borussia Dortmund, che si era incontrato con l'entourage del giocatore in un meet segreto qualche mese fa, e dell' Atletico Madrid. Per il giapponese, che arriverà a parametro zero, è pronto un contratto di cinque anni a tre milioni di euro all'anno. Decisiva anche la volontà stessa del giocatore, che ha dato la priorità al Milan. Mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto, poi Daichi Kamada sarà un nuovo giocatore rossonero.