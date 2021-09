La dedizione di Pierre Kalulu, il lavoro silente ripaga sempre

Il gol di Pierre Kalulu si può descrivere con una parola molto nota al difensore rossonero: "Oh là là". Un gol fantastico, un lob da attaccante di razza che ha messo il timbro definitivo nella vittoria sulla Macedonia del Nord. Una rete che segna l'ascesa del milanista nella formazione del commissario tecnico Ripoll, che vanta nomi interessanti per il futuro del calcio - vedi Badiashile, Camavinga, Gouiri e Kalimuendo. Ma le qualità di Pierre Kalulu non vanno sottovalutate: nel corso dell'ultimo anno l'ex Lione ha fatto grandi passi in avanti, migliorando nel posizionamento e potenziando la propria struttura fisica.

LAVORO SILENTE - Nonostante sia un giocatore che può tranquillamente rientrare nei titolari di una delle Nazionali minori più forti al mondo, Kalulu non ha mai avuto comportamenti fuori dalle righe per richiamare l'attenzione di Pioli in ottica aumento minutaggio. Pierre è un ragazzo maturo ed intelligente, e sa che è destinato ad essere sempre più utile al tecnico del Diavolo con il passare dei mesi. Per questo, in quel di Milanello, il francese continua a lavorare in silenzio ed a crescere calcisticamente, attingendo dai consigli dei compagni di reparto (di una certa qualità ed esperienza), Simon Kjaer e Fikayo Tomori su tutti. Pierre conosce il valore della maglia rossonera e vuole dimostrare a tutti le sue grandi qualità tecniche e tattiche: per questo preferisce mantenere un profilo basso e restare nella penombra, aspettando il momento giusto per sbalordire i tifosi, proprio come fatto in occasione del gol con la maglia della selezione transalpina di due giorni fa. Ora, come direbbe qualcuno, è solo questione di tempo.