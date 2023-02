MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 348 - La difesa a 3 del Milan sta iniziando a funzionare (anche in attacco)

Dopo i tanti gol subiti nel mese di gennaio, Stefano Pioli ha deciso di dare una svolta al disastroso periodo del Milan con il passaggio alla difesa a 3; dal secondo tempo contro l'Inter in poi, i rossoneri non hanno più subito alcun gol, oltrepassando senza danni gli attacchi di Torino, Tottenham e Monza: "È una soluzione in più. Dovevamo - ha spiegato il tecnico rossonero a TMW - cercare di trovare delle soluzione e risolvere dei problemi. In questa settimana tante cose hanno funzionato, altre dobbiamo migliorare, insisteremo cercando di lavorare al meglio".

A dare un forte aiuto la gran bella scoperta di Malick Thiaw, passato dalla posizione di braccetto sinistro a quella di centrale contro il Monza, nel quale ha giganteggiato sui palloni aerei e nei duelli corpo a corpo. Pierre Kalulu sta tornando sui suoi livelli nel ruolo di braccetto destro, a metà tra terzino e difensore centrale: ottime prestazioni per lui contro Tottenham e Monza. Importante anche il rientro di Fikayo Tomori dopo l'infortunio. Ma non solo in difesa... La nuova difesa a 3 può aiutare il Milan anche in attacco!

Nel podcast odierno analizziamo i movimenti della difesa a 3 e i loro benefici per il gioco del Milan: clicca sul banner per ascoltarlo!