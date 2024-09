La Gazzetta - Non ci sono innocenti in questo Milan. Credito esaurito, per tutti

vedi letture

Il gol di Pulisic a 3 minuti dall'inizio della partita è stata un'illusione bella e buona, perché dal quindicesimo minuto del primo tempo il Milan è tornato ad essere quella squadra svogliata e disorganizzata, senza anima e carattere, che i tifosi avevano già contestato al termine della passata stagione.

Ci sono modi e modi di perdere, ma oramai è come se la formazione rossonera non lo sapesse fare, perché quando capita è sempre un disastro. Il Milan esce dunque schiantato dalla prima giornata della nuova Champions League scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Una squadra slegata, inadeguata e monomarcia, con lacune difensive enormi alle quali Paulo Fonseca non è ancora riuscito a trovare una soluzione, e che di conseguenza chiamano in causa il suo lavoro.

Presa di mira ancora una volta la fascia destra del Milan, quella debole per intenderci, che per quanto possa essere colpevole (due dei tre gol di ieri sera sono arrivati proprio da quel lato), è solo un pezzo di un puzzle per nulla equilibrato a livello tattico. Tanta svagatezza dietro non è compensata dal fatturato offensivo, con un Leao totalmente in ombra che ha aspettato il 96esimo in minuto per regalare alla poca gente che era rimasta a San Siro uno dei suoi squilli.

E IL TIFO CONTESTA - Come da pronostico il Milan è stato immediatamente ridimensionato dopo la larga vittoria di sabato sera contro il Venezia, e domenica c'è il derby. Perdere in un altro modo avrebbe forse cambiato il modo di interpretare la sconfitta da parte del popolo rossonero, che tramite i suoi maggiori esponenti, la Curva Sud Milano, si è lasciato andare ad una pesante contestazione al momento del triplice fischio di Milan-Liverpool.

La situazione preoccupa, e non poco, ma d'altronde l'inizio di stagione è stato un campanello d'allarme forte che ha portato lo stesso tifo organizzato a mandare un messggio chiaro alla squadra sabato prima del Venezia: "Ultima chiamata". In quel caso la squadra l'ha recepita, ieri sera no, a conferma che qualcosa continua a non andare. Non ci sono innocenti in questo Milan. Il credito è esautio, per tutti.