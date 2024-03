La linea verde del Milan convince, tra presente e futuro. Rossoneri da record in Serie A

Quello di Stefano Pioli è un Milan camaleontico, capace di cambiare strutture e idee di gioco durante la partita, alternando giocatori in nuove e insolite posizioni (Theo da centrale, Calabria spesso sulla linea del centrocampo come mezz'ala) portando così schemi e novità, in quello che è uno scacchiere tattico mai ben definito, ma ricco di sfumature che possono cambiare di partita in partita. L'emergenza infortuni però, che purtroppo, ogni anno colpisce il mondo rossonero, ha costretto il tecnico milanista a dover puntare, in aiuto della prima squadra, su molti giovani, alcuni anche minorenni.

Milan primo in classifica per giovani utilizzati

Infatti, il focus di quest'oggi riguarda l'importanza e l'utilizzo dei giovani Under-21 presenti nella rosa di Stefano Pioli in questa stagione, risorse chiave utilizzati nel grave periodo invernale visti i numerosi infortunati presenti nel Milan. Come riportato da Sofascore, i rossoneri in Italia sono primi in classifica nell'aver schierato più Under-21 di tutti in partite ufficiali. Infatti sono ben 7 i milanisti lanciati in prima squadra da Pioli: Camarda (16 anni), Simic (18 anni), Chaka Traorè (19 anni), Zeroli (19 anni), Romero (19 anni), Bartesaghi (18 anni), e Jimenez (18 anni).

Da Camarda a Zeroli, dalla scoperta Jimenez al rendimento di Romero

Come detto, il Milan quest'anno detiene il record per aver inserito molti Under-21 in prima squadra: dall'esordio magico di Francesco Camarda in Serie A contro la Fiorentina a 15 anni, dalle presenze di Zeroli e Bartesaghi tra campionato, Europa e Coppa Italia, per passare poi alla scoperta del giovane terzino spagnolo Jimenez, di proprietà però ancora del Real Madrid. Proseguendo anche con i due gol segnati contro Cagliari e Empoli da Chaka Traorè, adesso in prestito al Palermo, e al debutto meraviglioso e con gol tra i professionisti di Jan-Carlo Simic contro il Monza. Non ha trovato invece molta fortuna Luka Romero, arrivato a parametro zero dalla Lazio e attualmente in prestito all'Almèria dopo i pochi minuti totalizzati con Pioli e quindi con il Milan. Il futuro del club rossonero passerà, anche e soprattutto da questi ragazzi: tra presenze e gol segnati in Primavera, all'emozione della Prima Squadra, nel mondo Milan si punterà, ancora una volta, sui giovani e su questa, positiva sin qui linea verde.