La promessa da mantenere di Samuel Chukwueze

"Con gli anni un giocatore cresce. Bisogna sempre migliorare i propri numeri. Io non penso al passato, penso solo a scrivere il mio nome nella storia del Milan. Non ho paura, ho già fissato i miei obiettivi". Di chi sono queste dichiarazioni? Il titolo è un suggerimento importante. Parliamo infatti di Samuel Chukwueze nel giorno della sua presentazione quale nuovo giocatore del Milan. Il nigeriano è arrivato nella sponda rossonera di Milan dopo un esborso importante della dirigenza rossonera (20 milioni di parte fissa più 8 di bonus al Villarea), ma la prestazioni non ci hanno dato ancora grandi indicazioni sulle reali potenzialità di questo giocatore.

Occasione

Contro la Fiorentina l'esterno rossonero quasi sicuramente partirà titolare anche grazie alle indisponibilità di Leao e Giroud. In questa prima parte di stagione l'ex Villareal è stato chiamato a fare la differenza da subentrante a Pulisic, che ha iniziato talmente bene che per Pioli è quasi difficile prendere la decisione di toglierlo per farlo respirare. Ma ora che il portoghese non sarà disponibile contro la Fiorentina e molto probabile contro il Borussia Dortmund, toccherà a Chukwueze a prendersi in mano il Milan e far scoprire ai tifosi rossoneri tutto il proprio talento. Dribbling, assist e un tiro sempre pericoloso, oltre ad un grande spirito di sacrificio: al momento abbiamo visto poco di queste qualità, ma già contro la Viola il nigeriano sarà chiamato a mantenere la promessa fatta ad inizio stagione.