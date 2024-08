La strana estate di Luka Jovic: dal rinnovo al probabile addio in poche settimane

Dopo aver chiuso la sua prima stagione in rossonero con 9 reti segnati e un'ottima media gol (una rete ogni 138'), Luka Jovic ha prolungato per un anno con il Milan: da contratto, infatti, il club di via Aldo Rossi a fine stagione poteva praticare l'opzione di rinnovo automatico di un anno. L'alternativa era arrivare ad un nuovo accordo a lungo termine, ma alla fine i dirigenti milanisti hanno deciso di esercitare quell'opzione e così il contratto del serbo è stato rinnovato fino al 30 giugno 2025.

VOCI DI MERCATO - Nonostante il prolungamento, il futuro al Milan di Jovic è però tutt'altro che certo. Anzi, sono diverse le voci su un suo possibile addio durante questo mercato estivo, soprattutto se il Diavolo dovesse davvero prendere un altro centravanti oltre ad Alvaro Morata. Nei giorni scorsi, per esempio, il suo nome è stato fatto come possibile contropartita tecnica da dare alla Roma per arrivare a Tammy Abraham (no dei giallorossi). L'ex Fiorentina e Real Madrid ha ricevuto poi anche delle offerte da due club stranieri, ma le ha rifiutate entrambe perchè il suo obiettivo sarebbe quello di restare a Milanello.

PROBABILE CESSIONE - L'intenzione del Milan è però di prendere un altro attaccante, anche se prima, per una questione di liste, deve fare delle cessioni. E per far spazio ad un nuovo centravanti (Abraham è sempre il preferito), ovviamente il giocatore più in bilico è proprio Jovic. La sensazione è che una soluzione verrà trovata solo negli ultimi giorni del mercato estivo. In poche settimane, l'estate di Jovic è cambiata completamente: dal rinnovo con il Mlan alla probabile cessione.