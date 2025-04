La top 11 degli acquisti di Igli Tare: capolavoro Milinkovic, rilanciato Immobile

vedi letture

Igli Tare è sempre più vicino a diventare il direttore sportivo del Milan, incarico che ha avuto alla Lazio per 15 anni, contribuendo a mantenere i biancocelesti fra le migliori squadre d'Italia. Qual è la Top 11 degli acquisti del dirigente albanese? Ecco il nostro 4-3-3:

PORTIERE

In porta Federico Marchetti, acquistato nell'estate del 2011 per 5.2 milioni. Gioca 194 partite in sei stagioni ed è fra i migliori portieri del campionato. Vince una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

DIFENSORI

Terzino destro è Adam Marusic, arrivato nell'estate del 2017. Viene acquistato dai belgi dell'Oostende per 5.5 milioni, è ancora un punto fermo della prima squadra, dimostrando adattabilità sia come esterno di centrocampo come Inzaghi che come terzino, destro e sinistro, con Sarri e Baroni. Ancora alla Lazio, 309 presenze e 15 reti con una Coppa Italia e due Supercoppe italiane vinte.

Centrali di difesa, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. L'acquisto dell'olandese è un capolavoro poiché era fresco di Mondiale 2014 giocato alla grande con la nazionale olandese. Soli 7 milioni per strapparlo al Feyenoord, vincendo la concorrenza. L'impatto del giocatore è notevole, resta 4 anni con 118 presenze e 10 reti. Andrà all'Inter a fine contratto. Lo seguirà qualche anno dopo Francesco Acerbi che intanto nel 2018 arriva proprio per sostituirlo al centro della difesa della Lazio. L'esborso per strapparlo al Sassuolo è di 12 milioni. Comunque ben spesi perché diventa immediatamente il leader della difesa.

Terzino sinistro, Senad Lulic. Arriva nel 2011, prelevato dallo Young Boys per 3.25 milioni. Resta 10 anni, colleziona 371 presenze e 34 reti, una più importante delle altre. Che è valsa la Coppa Italia del 2013 in finale contro la Roma. E a lui anche la gloria eterna tra i tifosi biancocelesti.

CENTROCAMPO

Mezz'ala destra Sergej Milinkovic-Savic, uno dei giocatori più dominanti degli ultimi anni in Serie A. Tare lo prende dal Genk e lo strappa alla Fiorentina quando ormai era in sede dai viola per firmare. 12 milioni spesi ne 2015 e rivenduto otto anni dopo per 40. In mezzo tante gioie regalate ai tifosi biancocelesti, 341 presenze e 69 reti.

Cabina di regia: Lucas Leiva. Estate 2017, la Lazio ha appena venduto Lucas Biglia al Milan per 25 milioni e reinveste un quinto del'incasso nel brasiliano del Liverpool. Impatto impressionante, rapporto qualità/prezzo fra i migliori in assoluto. Perno del centrocampo della squadra di Simone Inzaghi che nel 2019/20 arriva a competere anche per il titolo. 198 presenze e 4 reti in biancoceleste.

Mezz'ala sinistra, Luis Alberto. Come Leiva anche il Mago viene prelevato dal Liverpool. Tare lo prende nell'estate del 2016 per 7.6 milioni. Regala magie per otto anni, di fatto con il brasiliano e Milinkovic compone un centrocampo tra i più forti in assoluto in Italia e non solo. Per lui 307 presenze e 52 reti.

ATTACCANTI

Ala destra, Felipe Anderson. Capolavoro di mercato: preso dal Santos per 7.5 milioni, rivenduto al West Ham per 38 milioni, ripreso dagli inglesi per 3 milioni. Velocità, estro e affidabilità a livello fisico. Il brasiliano è di fatto uno stakanovista e dispensa grande calcio: 326 presenze e 58 reti in 8 anni spalmati in due fasi.

Punta centrale, Ciro Immobile. Non ce ne voglia Miro Klose, fra i più grandi centravanti della storia della Lazio e peraltro preso a parametro zero. Ma non possiamo lasciare fuori chi ha battuto il record di reti nel club (207 in 340 partite), segnando 48 reti in più del secondo, Silvio Piola. Tare ha puntato su di lui quando la sua carriera ha visto due momenti difficili al Borussia Dortmund e al Siviglia e l'ha preso dagli spagnoli nell'estate del 2016 per soli 9.45 milioni.

Ala sinistra, Mattia Zaccagni. Uno degli ultimi colpi dell'era Tare, la Lazio lo prende sul gong della finestra estiva del mercato 2021. Arriva in prestito oneroso dal Verona, viene riscattato per poco più di 7 milioni. Oggi è il capitano dei biancocelesti nonché il giocatore più estroso. Siamo a oggi a 32 reti in 157 partite.

