Lampi di corsa e qualità: così sta tornando il vero Chukwueze

vedi letture

In questo sport la fiducia e la condizione fisica-mentale conta tanto, tantissimo al fine della propria prestazione in campo. Partito da titolare sull'esterno sinistro d'attacco, ieri pomeriggio contro il Lecce ha dato nuovamente ottimi segnali, Samuel Chukwueze, votato come MVP della sfida contro i pugliesi: dedichiamo a lui questo breve focus.

Lampi di qualià, sta tornando il vero Chukwueze

Parliamo di un ragazzo tutta velocità e qualità, tra i migliori per dribbling realizzati in Europa nella scorsa stagione, e l'inizio al Milan negativo non poteva rispecchiare il reale valore del giocatore. Basta un po' di fiducia? Vero, ma bisogna ammettere che per il nigeriano classe 1999, non è stato facile ambientarsi subito in Italia, reduce infatti da un'ottima stagione con il Villareal ma totalmente in un altro campionato, una galassia a parte rispetto ai ritmi e alle tattiche presenti in Serie A. E' ormai da diverse partite che Samu gioca bene, calcia in porta, corre e soprattutto segna (il primo gol in campionato contro il Verona il 17 marzo). Eppure, parere molto personale, il numero 21 rossonero è solo al 40% che quello che potrà realmente fare con questa squadra, e servirà ancora del tempo prima di vederlo al massimo del suo splendore realizzativo.

I numeri in stagione, ora serve un finale da protagonista

Non è sicuramente esaltante il rendimento in ottica gol e assist di Chukwueze finora, complici anche diversi infortuni, un periodo di ambientamento particolarmente lungo e anche, bisogna dirlo, una super stagione di Pulisic proprio nel ruolo del nigeriano. Dalla partita vinta ieri a San Siro e giocata egregiamente da Samuel, autore del primo assist proprio per l'americano, è emersa tutta la sua qualità e corsa. Infatti, contro il Lecce, Chukwueze ha percorso più di 10 chilometri, mostrando quindi una buonissima condizione atletica-fisica in questo ultimo periodo. Attualmente, questi i numeri dell'ex Villareal al suo primo anno al Milan: 3 reti, 2 assist e la voglia di giocare un finale di stagione da protagonista.