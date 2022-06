Lang: "Non ho nessun accordo con il Milan. Non so da dove arrivino queste notizie"

MilanNews.it

Il nome di Noa Lang viene continuamente accostato al Milan. Anzi, dal Belgio sono arrivate nei giorni scorsi indiscrezioni secondo cui la trattativa è giù chiusa. In realtà, le cose non stanno proprio così e a farlo sapere è stato lo stesso giocatore del Bruges che, ai microfoni del quotidiano online olandese nu.nl, ha commentato così le voci che parlano di accordo con i rossoneri: "Non ho nessun accordo con il Milan o altri. Non so da dove arrivino queste notizie".

Nell'intervista, Lang conferma la sua volontà comunque di cambiare squadra: "L'accordo con il Bruges è che deve arrivare un'offerta, su questo entrambe le parti sono d'accordo. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti". Ma in caso di permanenza al Bruges, l'olandese darà come sempre il 100%: "Se dovrò restare al Brugge, lo farò con tutto il mio amore. Amo il club e darò sempre il 100%".

A fine anno ci saranno poi i Mondiali e ovviamente Lang vuole far parte dell'Olanda che parteciperà al torneo in Qatar: "Se ho paura di sbagliare la mia scelta? Non ho paura di questo, devo continuare a crescere. Se vado in un club più grande, probabilmente diventerò un calciatore migliore. Vedo solo benefici in vista del Mondiale".