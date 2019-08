Laxalt, una freccia mai scoccata

Il mercato del Milan potrebbe presto ripartire, dopo qualche momento di difficoltà, sembra ora essersi aperta una nuova pista, ovvero quella che porta Diego Laxalt all’Atalanta. Il giocatore classe 1993 riabbraccerebbe Gasperini, suo allenatore già ai tempi del Genoa. L’uruguagio ha deluso le aspettative in maglia rossonera, ed il Milan avrebbe deciso quindi di lasciarlo partire verso una nuova destinazione.

GRANDI ASPETTATIVE - Il suo acquisto, datato Agosto 2018, aveva generato nei tifosi rossoneri un discreto entusiasmo, poiché un terzino con le sue qualità mancava da tempo a San Siro. Con la maglia del Genoa Laxalt aveva stupito tutti, mettendo in mostra una rapidità tutta fascia che pochi in Serie A tutt’ora hanno, ha vestito la maglia rossoblu per 117 volte, realizzando anche 8 gol e 11 assist tra le varie competizioni.

UNA FRECCIA MAI SCOCCATA - Nonostante tutte le grandi aspettative, Laxalt non è mai riuscito ad affermarsi con la maglia rossonera. Complice anche la posizione diversa in campo, il classe 1993 ha dovuto sacrificare la sua offensività per dedicarsi maggiormente alla parte difensiva del gioco, sicuramente non la sua caratteristica migliore. Ha vestito la maglia rossonera per sole 29 volte nel corso della stagione 2018/19 nonostante le tre competizioni affrontate dalla squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Un sacrificio che la società di via Aldo Rossi è disposta a fare, in quanto ben coperta sulle fasce da giocatori come Calabria, Conti, Hernandez e Rodriguez.