Le promesse di Paulo Fonseca

Dopo il primo test a Vienna contro il Rapid di una settimana fa, il Milan è pronto a scendere in campo stasera alle 24 italiane contro il Manchester City a New York nella prima amichevole della tournée negli Stati Uniti. E' vero che da una parte e dall'altra mancheranno diversi giocatori importanti ancora in vacanza dopo gli impegni con le proprie nazionali, ma per la formazione rossonera è già un momento importante per vedere sul campo le prime idee del nuovo tecnico Paulo Fonseca.

IL NUOVO MILAN - C'è grande curiosità per il nuovo Milan del portoghese che ieri in conferenza stampa ha dato qualche spunto interessante sulla squadra che i tifosi vedranno in questa stagione: sarà una formazione offensiva, che domina le partite, che recupera in fretta la palla e che renderà orgogliosi tutti i milanisti. Fonseca non ha voluto aggiungere altri particolari sul modo di giocare del Diavolo, ma ha assicurato che vedremo una fase difensiva diversa rispetto all'anno scorso: "Difenderemo in modo diverso dalla scorsa stagione, non voglio fare confronti ma sarà diverso, dobbiamo migliorare se vogliamo vincere".

LE PROMESSE DI FONSECA - Durante la conferenza stampa, il tecnico milanista ha fatto delle promesse importanti: "Stiamo creando delle intenzioni forti nella squadra sia a livello offensivo che difensivo. Penso che nelle prossime partite potremo iniziare a vedere qualcosa, ma non voglio entrare nei dettagli. Quello che prometto è che sono sicuro al 100% che accadrà e che il Milan sarà una squadra offensiva, una squadra che domina le partite, una squadra che recupera velocemente la palla. Questo è ciò che mi sento di promettere. Prometto anche di rendere orgogliosi i nostri tifosi e credo che questo accadrà molto presto".

DALLE PAROLE AI FATTI - Parole che avranno certamente fatto piacere a tutti i tifosi rossoneri che però ora si aspettano i fatti già nelle amichevoli che attendono il Milan negli USA e poi in Italia prima dell'inizio del campionato. Una mano importante a Fonseca dovrà arrivare dal mercato perchè è innegabile che al Diavolo manchino ancora dei tasselli importanti: un difensore centrale (Pavlovic sempre più vicino), un terzino destro di spinta (è stata una precisa richiesta di Fonseca, Emerson Royal è il prescelto), un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa (l'affare Fofana si è complicato, il Milan sta valutando anche piste alternative), un centrocampista di qualità (continuano i contatti per Samardzic) e un altro attaccante dopo Morata (Fullkrug nome caldo).