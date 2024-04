Le ultime dalla rifinitura di Milanello. Thiaw e Kjaer a disposizione: tre assenti

Acqua e vento accompagnano la vigilia europea del Milan. I rossoneri, a un giorno dall'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, partita che si disputerà domani sera a San Siro alle ore 21, si sono allenati sotto la pioggia e in mezzo al vento del Centro Sportivo di Milanello. La consueta seduta di rifinitura pre gara europea è stata seguita per i primi 15 minuti dalla stampa, tra cui gli inviati di MilanNews.it. Queste le ultime in arrivo da Carnago.

Thiaw e Kjaer ok

Le notizie più importanti per Stefano Pioli arrivano dal fronte difensivo. Presenti questa mattina all'allenamento sia Simon Kjaer che Malick Thiaw. Se il danese era già rientrato tra i convocati contro il Lecce, per il tedesco c'era maggiore attesa: ieri è tornato a lavorare con il gruppo e anche oggi sta lavorando con la squadra. Per il posto da titolare Thiaw sarebbe avanti nel ballottaggio. A disposizione di Stefano Pioli ci sarà verosimilmente, oltre a Kjaer, Florenzi e Terracciano, anche Davide Bartesaghi. Il terzino della Primavera si è allenato con la prima squadra: insieme a lui anche Kevin Zeroli, altro possibile convocato per domani sera, e Jan-Carlo Simic che invece non è inserito in lista.

Va ricordato che il Milan ha due defezioni importanti a livello difensivo: la prima è quello di Fikayo Tomori che, nonostante si sti allenando con la squadra, domani non sarà a disposizione di Pioli perchè squalificato. L'altra riguarda Pierre Kalulu, infortunatosi contro il Verona e questa mattina uno dei tre assenti alla rifinitura: gli altri due erano Tommaso Pobega e Antonio Mirante. Di seguito dunque la probabile formazione per domani sera.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All.: Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Musah, Adli, Zeroli, Chukwueze, Jovic, Okafor.