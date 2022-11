Leao e l’Italia: il papà conferma il rapporto speciale. Il Mondiale e il punto sul rinnovo (PODCAST)

MilanNews.it

Dopo aver chiuso il suo 2022 rossonero con un gol, il quattordicesimo nell'anno solare con il Milan, Rafa Leao ha risposto presente alla chiamata di Fernando Santos, che lo ha convocato per il suo primo Mondiale da professionista. Le ottime prestazione con la maglia rossonera, dunque, hanno portato grandi risultati.



Un motivo d’orgoglio per Rafa, che giocherà questo Mondiale durante la trattativa per il rinnovo di contratto con il Milan. I rossoneri sono sempre fiduciosi per trovare l'accordo con il classe '99, ma diversi ostacoli creano qualche problema di troppo a Maldini e Massara.

Nel podcast odierno facciamo un punto della situazione del rinnovo di Leao,.