Leao si scalda per il Bologna. Gimenez-Pulisic la coppia d'assalto alla finale

Dopo la vittoria di venerdì in campionato Sergio Conceiçao non ha concesso alcun giorno libero alla squadra, anche perché c'è una finale di Coppa Italia da preparare al meglio. Sia ieri che oggi i rossoneri si sono presentati a Milanello per svolgere sedute di allenamento specifiche in vista dell'appuntamento di mercoledì, dove il Milan si giocherà difatti una stagione, essendo questa competizione la strada da percorrere per giocare in Europa l'anno prossimo.

SANTI-CHRIS: LA COPPIA D'ASSALTO - Al momento parlare di probabile formazione è prematuro, anche perché mancano ancora diversi giorni alla finale di Roma. L'intenzione di Sergio Conceiçao è quella di provare più soluzioni possibili in questo frangente di tempo per poi schierare contro il Bologna la formazione che ritiene essere più adatta (e pronta) all'appuntamento. La sensazione, comunque, è che il portoghese non si distacchi troppo dal 3-4-3 delle ultime uscite, con l'unico vero dubbio legato a chi sarà il centravanti della sua squadra: Luka Jovic o Santiago Gimenez?

Gli elementi raccolti in queste giornate fortificano la candidatura del centravanti messicano, che come scritto questa mattina da Il Corriere dello Sport potrebbe formare insieme a Christian Pulisic la coppa d'assalto alla Coppa Italia di questo Milan. La scelta però spetterà ovviamente a Sergio Conceiçao, ma non è totalmente da escludere che il Diavolo possa fare affidamento a Roma sui numeri dei due nordamericani.

LEAO SI SCALDA PER IL BOLOGNA - Scontata la squalifica in campionato, Rafael Leao sta cominciando a scaldare i motori in vista della finale contro il Bologna di mercoledì. Il portoghese ha nei rossoblù una delle sue prede preferite in Serie A, ed il fatto di averlo riposato in vista di un appuntamento così importante non può che essere un vantaggio per Sergio Conceiçao e compagni, che faranno affidamento sul loro numero 10 proprio come successo nella finale di Supercoppa.