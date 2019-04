Leonardo e Maldini seguono Gattuso: "Meno social, più lavoro". Giocatori richiamati ai valori del club, Reina e la squadra: "Ci impegneremo"

Al termine della sfida contro la Lazio, Rino Gattuso è intervenuto in conferenza stampa a San Siro e ha commentato così l'episodio della maglia di Acerbi: "Bisogna chiedere scusa, queste cose non si fanno. Si smanetta troppo e un professionista deve usare meno possibile i social network e concentrarsi a fare un'ora di allenamento in più piuttosto che stare 4-5 ore sui social". Le parole del tecnico milanista hanno trovato seguito anche nella società di via Aldo Rossi ed in particolare in Leonardo e Paolo Maldini che ieri si sono presentati a Milanello per incontrare la squadra.

VALORI STORICI - Durante questo colloquio, i due dirigenti del Milan hanno richiamato all'ordine il gruppo rossonero, chiedendo ai giocatori di limitare l’utilizzo dei social e di evitare comportamenti non rispettosi dell’immagine del club. Leonardo e Maldini, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, hanno fatto esplicitamente riferimento ai valori storici della società milanista a cui tutti si devono adeguare.

IL MOTTO - Il motto "meno social, più lavoro" di Gattuso ha quindi trovato d'accordo anche la dirigenza rossonera, che ha apprezzato molto l'intervento di Pepe Reina alla fine del loro discorso: il portiere spagnolo, parlando a nome di tutto il gruppo, ha rinnovato l’impegno alla responsabilità. Da qui a fine stagione, dunque, niente a distrazioni a Milanello, dove si deve pensare solo al quarto posto e alla Coppa Italia.