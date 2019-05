LIVE MN - Addio Leo e Gattuso: il giorno dell'ufficialità

- Gazidis sta scandagliando il mercato europeo alla ricerca di un nuovo d.s. e nelle ultime ore - secondo quanto riportato dal Corriere della Sera - sta perdendo quota l’ipotesi Campos, l’artefice del miracolo Lille. I dubbi derivano dal fatto che arriverebbe come consulente e sarebbe quindi necessario individuare poi una figura ulteriore, un direttore sportivo vero e proprio.

- Un taglio col passato e una strada non facile da accettare. Il fondo Elliott ha deciso di intraprendere un nuovo corso, fatto di giovani e di investimenti mirati. Una differenza di vedute che è stata decisiva per gli addii di Leonardo e Gattuso, ma che è dettata anche dal fatto che in materia di Fair Play Finanziario, il Milan dovrà attuare una politica di ridimensionamento dei costi e di risanamento dei bilanci per rientrare nei parametri previsti dell'Uefa.

- Formalizzato l'addio di Gattuso, Gazidis dovrà ora concetrarsi sulla ricerca di un sostituto. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, i principali candidati alla panchina rossonera sono Jardim, Simone Inzaghi e Giampaolo.

- Non è ancora ufficiale, ma Gattuso ha di fatto confermato la sua intenzione di lasciare il club rossonero: "Decidere di lasciare la panchina del Milan - ha dichiarato ai microfoni di Repubblica.it - non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncerò a due anni di contratto, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi".

Nuova rivoluzione a Casa Milan. Oggi potrebbe/dovrebbe arrivare l'ufficialità degli addii di Leonardo e Gattuso, entrambi pronti a rassegnare le dimissioni dopo i colloqui avuti con l'amministratore delegato Ivan Gazidis. Seguiremo in diretta la giornata per tenervi costantemente aggiornati.