LIVE MN - Allegri: "La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti"

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A breve mister Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa da Milanello per presentare il big match di domani sera contro la Roma di Gasperini. All'Olimpico si giocherà una sfida al vertice della classifica: i rossoneri vogliono continuare a coltivare il sogno scudetto e staccare la zona Champions, i giallorossi faranno di tutto per far vedere che quest'anno ci sono anche loro per le posizioni più importanti. Allegri arriva alla gara con tutta la rosa, in teoria, a disposizione a parte Gimenez: Saelemaekers ieri ha lavorato in gruppo e dovrebbe essere recuperato. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni dell'allenatore rossonero!

12.01 - Comincia la conferenza stampa di mister Allegri per Roma-Milan.

A Milanello in settimana c'è stata la visita di Gerry Cardinale. Che energia ha portato?

"La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti. È un momento importante della stagione dove ci giochiamo l'entrata in Champions League. È stata una bella visita e di questo siamo molto contenti. Noi dobbiamo pensare solo al campo e al risultato, domani abbiamo una partita bella da giocare. Affronteremo una squadra che sta lottando con noi per i primi 4 posti. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, la Roma è diventata una squadra che in campo rispecchia l'allenatore: è aggressiva, molto brava nelle due fasi, è la miglior difesa del campionato. Bisogna essere molto bravi, sapendo che ci aspetta un bell'ambiente, dovremo fare una partita molto tecnica".

L'infermeria:

"Per quanto riguarda l'infermeria oggi faremo l'ultimo allenamento e valuteremo. Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi deciderò se farlo partire titolare o meno. Gimenez sarà sicuramente una bella risorsa per il finale di stagione. Leao sta convivendo ancora con questo piccolo problema, sarà però a disposizione. Siamo pronti per giocare questa partita lunga, bella e appassionante".

Sulla Roma:

"La Roma non è una sorpresa, sapevo che con Gasperini ce la saremo trovata lì per lottare per la Champions. Ci sono quattro squadre per tre posti, l'Inter ha una proiezione da 90 punti. Sperando che le squadre in Europa vadano più avanti possibile così ci saranno 5 posti Champions, altrimenti una rimane fuori".

I problemi di Leao:

"C'è un po' di infiammazione sull'adduttore/pube. È un dolore minimo, è un po' fastidioso, lo sa lui quant'è. Abbiamo 4 giocatori davanti per 2 posti, ho la possibilità di fare sostituzioni con giocatori freschi: gli ultimi 30 minuti diventano determinanti. Applicazione? È cresciuto e deve crescere ancora. Il talento non gli manca, deve trovare ancora continuità nella prestazione. Ma è quasi impossibile trovare un giocatore di talento che ha continuità di prestazione nei novanta minuti".

Quale sarà la coppia offensiva per domani? Ricci ti è piaciuto da mezzala?

"Per quanto riguarda Ricci sono molto contento per come sta crescendo, è un giocatore molto intelligente. In questo momento il ruolo di mezzala gli si addice di più, riesce ad essere verticale e riesce a tirare in porta. Magari in futuro potrà essere un ottimo giocatore davanti la difesa, ma in questo momento gli si addice più quel ruolo. Per quanto riguarda Leao e Pulisic non conta tanto il minutaggio ma quanto sono efficaci o concreti. Pavlovic rientra dopo la botta alla testa, vediamo se gioca domani".

La Roma è cambiata rispetto all'andata?

"In termini di aggressività no, in termini di punto di riferimento in attacco sì. Malen è un buon giocatore, si è presentato molto bene. Per noi sarà una partita diversa a livello difensivo".

Sui gol da corner:

"Domenica Gabbia ha avuto tre palle importanti di testa, col Genoa subito traversa... Innanzitutto chi calcia è importante, i saltatori sono importanti, poi ci sono momenti in cui bisogna essere più precisi. La Roma con Cristante e Mancini è pericolosa, bisognerà fare attenzione. Si può migliorare, così come quando siamo sotto pressione e dobbiamo far circolare palla".

Le altre squadre si preparano sul mercato, il Milan è fermo. Secondo te le operazione di gennaio possono cambiare l'assetto del campionato?

"Questo lo possiamo dire solo a fine campionato. L'arrivo immediato di Fullkrug è stato un acquisto molto azzeccato, ci ha dato subito una grossa mano. La società sta lavorando, io sono molto contento della rosa. O miglioriamo la rosa o rimaniamo così. I giovani presi in estate stanno crescendo. Athekame è entrato bene, Odogu sta crescendo anche in allenamento. L'importante è continuare ad avere questo approccio alle partite e avere la convinzione verso l'obiettivo, che lo ripeto, è uno dei primi quattro posti. È complicato, ci sono squadre agguerrite con allenatori come Gasperini, Spalletti e Conte che quasi tutti gli anni sono arrivati tra le prime quattro. Dovremo essere bravi noi passo dopo passo ad arrivare alla quota Champions. L'obiettivo principale ora è arrivare a quota 50, poi vedremo".

Su Malen e Dybala:

"Paulo ho avuto il piacere di allenarlo, è arrivato alla Juve che era un bambino. Ha una tecnica straordinaria, è molto intelligente. In Europa League l'altra sera ha fatto un passaggio che sembra facile, ma tra controllo e passaggio è passato neanche mezzo secondo. Ha qualità importante, non ce ne sono molti in giro. Con Malen può avere vantaggi perché con un riferimento in avanti può fare le sue giocate".

Le strategie comunicative degli allenatori:

"Per quanto riguarda l'assenza di conferenze degli altri allenatori non riguarda me, sono decisioni loro. Per quanto riguarda le mie esternazioni sull'obiettivo è chiaro. L'anno scorso il Milan non è riuscito ad entrare in Champions, quest'anno per un valore tecnico ed economico bisogna riuscire ad entrarci. Non vuol dire che ci spetta di diritto ma che bisogna conquistarlo un passettino alla volta. È troppo importante nel campionato italiano per una grande squadra partecipare alla Champions: i soldi della Champions servono a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo rispetto alla situazione in cui sei due anni fuori. L'altro giorno sono usciti i fatturati delle top europee: il gap tra squadre italiane, inglesi e spagnole è troppo diverso. Per forza una società, una squadra, deve cercare, come il Milan, di entrare in Champions. Perché? Perché è questo è il calcio italiano e un'iniezione importante di danari viene dalla Champions. Bisogna fare un passo alla volta, l'obiettivo è entrare tra le prime quattro e per arrivarci bisogna fare molta molta fatica, e quindi bisogna stare zitti".

Il Milan crossa parecchio ma il gesto tecnico a volte non è il massimo...

"Quella è una regola non scritta: bisogna essere veloci e precisi negli ultimi 30-20 metri. È lì la difficoltà. Fino agli ultimi 30 metri a calcio ci giocano quasi tutti, negli ultimi 30 metri si vedono i più bravi. La qualità della scelta bisogna migliorarla, anche con la ripetitività del gesto. Tecnica analitica e tecnica applicata".

Lo scudetto per lei è già dell'Inter?

"L'Inter con 52 punti è la favorita per lo scudetto e anche per finire nei primi quattro posti. È matematica".

Il Milan in tre settimane fa tre partite: come si gestisce questo tempo?

"Più che a livello atletico è questione di mantenere l'attenzione alta. Giochiamo quando ci hanno detto di giocare, cerchiamo di fare punti che è la cosa più importante. È sicuramente anomalo ma non possiamo farci altro, non perdiamo energie su cose che non possiamo cambiare".