Proposto Dragusin al Milan: Allegri e Tare ci pensano

Il calciomercato regala spesso incroci inattesi e storie che cambiano direzione nel giro di pochi giorni. È il caso di Radu Dragusin, centrale romeno che fino a poco tempo fa sembrava destinato a vestire la maglia della Roma e che avrebbe potuto debuttare all'Olimpico in giallorosso domani contro il Milan. Scenario oramai tramontato non solo per questioni di tempistiche, ma anche perché l'ex Genoa e Juventus, fra le altre, sarebbe finito al centro dei radar...rossoneri.

Dragusin proposto al Milan: Allegri ci pensa

Al 24 gennaio il Milan è ancora alla ricerca di un centrale fisico ed affidabile per completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. Dragusin rappresenterebbe un profilo ideale per il 3-5-2 del tecnico livornese, che lo conosce fin dai tempi delle giovanili della Juventus e ne ha seguito con attenzione la crescita tra Genoa e Tottenham.

Anche Igli Tare stima molto il classe 2002, e negli ultimi giorni ha avviati i primi contatti esplorativi con gli agenti del ragazzo dopo che quest'ultimo è stato proposto dalle parti di Casa Milan. Il prezzo fissato dagli Spurs per il cartellino del difensore romeno si aggira attorno ai 25 milioni di euro, cifra considerata importante ma non impossibile.

Il Milan proverà a giocarsi la carta del prestito con diritto di riscatto negli ultimi giorni di calciomercato, sperando in un'apertura last minute da parte del club londinese, complice anche la marginalità dello stesso Dragusin nel progetto tecnico di Thomas Frank. Riportano poi colleghi di Tuttosport che sullo sfondo resta sempre il nome di Federico Gatti, altro pallino di Allegri, ma la Juventus al momento non apre a soluzioni creative. Per questo motivo, oggi più che mai, il nome di Dragusin potrebbe fare al caso del Milan.