LIVE MN - Atalanta-Milan (1-3): Doppio Piatek e Çalha-boom, è un Diavolo da impazzire

90+4' FINE SECONDO TEMPO: ATALANTA-MILAN 1-3

90+2' Sponda di tacco di Barrow per Ilicic, fondamentale l'intervento di Bakayoko che strappa la palla in anticipo.

90'+1' Mancino meraviglioso di Ilicic che sfiora l'incrocio: graziato Donnarumma su una conclusione imparabile.

90' Saranno 4 i minuti di recupero.

89' Calcione di Rodríguez a Ilicic: ammonito lo svizzero.

87' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: fuori un sontuoso Paquetá, ecco Laxalt.

86' Kulusevski imbuca per Barrow, fondamentale il piede di capitan Romagnoli.

84' Paquetá, come Ronaldinho, ne porta a spasso due sulla linea laterale, liberando poi il contropiede di 50 metri di Kessié che conquista una rimessa. Respira il Milan col talento sconfinato del brasiliano.

83' Spinta interminabile dell'Atalanta che continua ad attaccare a testa bassa.

81' Su sponda di Ilicic, Kulusevski calcia al volo: centrale, ci arriva Donnarumma.

80' Kulusevski colpisce in piena fronte Bakayoko, francese a terra dolorante.

78' Terzo ed ultimo cambio per l'Atalanta: Barrow al posto di Zapata.

77' Secondo cambio in casa Milan: Castillejo al posto di Suso.

75' Sempre Ilicic e ancora Castagne: botta da lontano, attento Donnarumma.

73' Da rimessa laterale, Ilicic ubriaca ancora Rodríguez e tira: presa facile per Donnarumma.

72' Castagne scappa alla marcatura di Rodríguez sulla corsia, attento Romagnoli ad allontanare il pericolo.

70' Ancora Ilicic che inventa per Castagne: botta del belga, para il numero 99.

70' Calcia Ilicic dai 20 metri: botta a lato, vola comunque Donnarumma.

69' Giocata da FIFA Street di Paquetá che, sulla bandierina, trova un doppio tunnel su Gosens e de Roon.

68' Prima sostituzione nel Milan: Cutrone rileva Piatek.

65' Secondo cambio per Gasperini; fuori Hateboer, minuti a Gosens,

64' Atalanta in modalità full attack: tranne Berisha, sono tutti presenti nella metà campo rossonera.

61' GOL DEL MILAN! SEMPRE LUI, RED BLACK REDEMPTION, PIATEK! Da angolo, il polacco vola più alto di Berisha ed insacca. È tris rossonero, delirio Milan.

59' Con l'uscita dell'argentino, il nuovo capitano nerazzurro è Toloi.

59' Primo cambio Atalanta: fuori Papu Gomez, spazio al baby Kulusevski.

57' Scappa in contropiede il Milan! Paquetá inventa una traiettoria magica per Piatek che fa sedere Djimsiti e calcia: mura Castagne.

55' GOL DEL MILAN! ÇALHAAAAAANOGLUUUUU! Missile dai 20 metri! Il turco spaventa i radar della NASA con un destro infuocato e buca la porta di Berisha. Letteralmente imparabile, bentornato Hakan.

54' Ci prova Gomez dai 25 metri: destro impreciso e ciabattato, sul fondo.

53' Forcing continuo dell'Atalanta che chiude il Milan nella propria area. Canta forte lo stadio bergamasco.

49' Su traversone di Hateboer, Zapata stoppa la palla e cerca l'1 vs 1 con Romagnoli: cross in area velenoso, bravo Calabria a spazzare.

47' Partenza aggressiva dei padroni di casa che insistono nel possesso palla.

45' Confermati i 22 della prima frazione, nessuna sostituzione all'intervallo per Atalanta e Milan.

45' Tutti in campo, inizia il secondo tempo.

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-MILAN 1-1

45'+1' GOL DEL MILAN! PIAAAAAAAAATEEEEEEEEEK! RETE FENOMENALE DEL POLACCO! All'ultimo secondo, su assist di Rodríguez, l'ex Genoa si esibisce in una girata da taekwondo e batte Berisha. Capolavoro assoluto, da vedere e rivedere.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' de Roon con un pallone illuminante mette Gomez davanti a Donnarumma: l'argentino clamorosamente manca lo stop, graziando il numero 99.

43' Calcio piazzato rossonero che si tramuta in un nulla di fatto, Kessié costretto al fallo per evitare il contropiede.

42' Ruleta di Paquetá a centrocampo steso dal Papu, punizione Milan.

40' Prova di forza abbacinante di Duvan Zapata che cancella Bakayoko con una spallata e sfida Calabria in campo aperto: sprint da velocista che brucia il terzino, attentissimo Musacchio in diagonale.

38' Çalhanoglu ci prova dai 25 metri: pallone fuori dallo stadio.

37' Papu Gomez sfiora il raddoppio! Sempre Ilicic immarcabile, serve l'argentino: l'ex Catania alza la testa e calcia in porta, fuori di centimetri.

33' GOL ATALANTA! FREULER! Ilicic porta al bar Rodríguez, lo fa stendere e crossa rasoterra in area: Freuler arriva e calcia di prima, Donnarumma sfiora soltanto e finisce in porta.

29' Suso imbecca Paquetá sulla corsia di destra: pallone morbido del brasiliano, Piatek manca la sfera insieme a Djimsiti, carambola in area di rigore ma Kessié non ci crede abbastanza. Azione sul fondo.

27' Calcione di Suso a Castagne: ammonito l'esterno rossonero. Era diffidato, salterà la prossima contro l'Empoli.

24' Traiettoria insidiosa dell'argentino Gomez, spazza tutto Romagnoli.

23' Rodríguez perde palla e stende Ilicic, punizione sulla trequarti per l'Atalanta.

22' Cerca di riordinare le idee il Milan con un palleggio prolungato e ragionato, nel tentativo di eludere il pressing nerazzurro.

20' Da angolo di Gomez, vola ancora Djimsiti più di tutti: colpo di testa impreciso.

19' Hateboer scappa sulla corisa ed elude Rodríguez: tempestivo Romagnoli a mettere in corner.

18' Favolosa giocata di Paquetá che sfila la sfera a de Roon e poi lo obbliga ad un fallaccio a gamba alta: ammonizione immediata.

17' Dopo le due immense occasioni firmate Diavolo, l'Atalanta prova a rallentare il ritmo con un palleggio prolungato ed insistito.

13' Gol mangiato da Kessié! Uno splendido triangolo Paquetá-Çalhanoglu libera Suso: ottimo traversone e Kessié vola di testa liberissimo in area, palla che sfiora il palo!

12' Grande chance rossonera! Suso semina Palomina e libera Kessié in area: resiste fisicamente a Freuler e conclude verso la porta di Berisha. Botta forte ma imprecisa.

11' Si fa vedere il Milan in avanti: Calabria scambia nello stretto con Bakayoko e crossa per Piatek, il polacco stoppa e calcia ma è tutto inutile. Fuorigioco l'ex Genoa.

10' Gomez inventa in profondità per Zapata: il colombiano calcia verso Donnarumma, bravissimo Musacchio a tamponare in tackle.

7' Atalanta in continuo possesso palla, Diavolo che fatica a recuperare la sfera ed uscire dalla propria metà campo.

6' Gomez funambolico nello stretto e randellata di Bakayoko sulla caviglia: punizione per i padroni di casa.

4' Djimsiti salta più alto di Musacchio e sfiora la rete, grande occasione Atalanta.

3' Tira Duvan Zapata dai 25 metri: mura Romagnoli, primo corner della gara.

1' Parte forte Ilicic che ruba palla, corre verso la porta e libera al tiro Hateboer: fondamentale il rientro difensivo di Calhanoglu.

1' Si comincia! Primo pallone gestito dal Milan.

- Padroni di casa con il classico completo nerazzurro, ospiti in kit total white.

Amici di MilanNews.it, benvenuti e buona sera! I saluti vi giungono da un rovente Stadio Atleti Azzurri d'Italia dove, tra pochi minuti, scenderanno in campo Atalanta e Milan per il big match da Champions. Un clima caldissimo a Bergamo, nerazzurri e rossoneri battaglieranno per il quarto posto in classifica. Non perdetevi nulla, nemmeno una singola azione del match: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Mancini, Gosens, Ibanez, Masiello, Reca, Kulusevski, Pasalic, Pessina, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Çalhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Laxalt, Bertolacci, Biglia, Mauri, Montolivo, Borini, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.