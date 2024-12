live mn Atalanta-Milan (2-1): Ko dolorosissimo. Rossoneri a -12 dalla vetta

22.42 - Sembrava destinata al pari, Atalanta-Milan ma un colpo di testa di Lookman sugli sviluppi di calcio d'angolo regala ai nerazzurri la nona vittoria consecutiva. Il Diavolo avrebbe meritato il punto ma esce dal Gewiss Stadium a mani vuote e fa malissimo, perché gli orobici ora distano 12 punti, in attesa della partita di domenica del Napoli. Dopo le emozioni del primo tempo, con Morata che ha risposto a De Ketelaere, i ritmi sono calati. Una delle poche incertezze milaniste hanno portato a un'occasione per Lookman deviata in corner da Maignan. E proprio da quell'angolo è arrivsata la rete decisiva del nigeriano. Mercoledì si torna in campo contro lo Stella Rossa, il 15 si torna col campionato dove arriverà a San Siro il Genoa.

90'+5 - Triplice fischio: Atalanta - Milan 2-1.

90'+2 - Maignan provvidenziale su un contropiede di Retegui!

90'+1 - Cambio Atalanta: fuori Ruggeri, dentro Scalvini.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

90' - Ultimo cambio per il Milan: fuori Musah, dentro Chukwueze.

90' - Cambio Atalanta: fuori Lookman, dentro Brescianini.

87' - Calcio d'angolo battuto dalla destra, spizzata di Kolasinac e Lookman arriva solo sul palo più lontano e di testa va in gol.

87' - Gol dell'Atalanta, Ademola Lookman.

86' - Lookman lasciato sorprendentemente libero, ma Maignan si oppone alla sua conclusione.

85' - Ci prova Samrdzic ma non riesce a dare potenza al pallone e Maignan para facilmente.

85' - Il Milan ha ancora a disposizione uno slot per tre cambi. Lo sfrutterà Fonseca?

84' - Buona chiusura di Emerson Royal, poi Loftus-Cheek conquista un fallo.

83' - Si riprendono tanto Loftus-Cheek quanto Maignan. Dovremo aspettarci un discreto recupero.

82' - Problemi anche per Maignan. Non sono momenti particolarmente fortunati per il Milan.

81' - Problemi per Loftus-Cheek, dolorante a un dito. L'inglese è a bordocampo, medicato dai medici.

80' - Novità sulle condizioni di Christian Pulisic: lo statunitense è uscito per un indurimento al polpaccio.

79' - Occasione Atalanta ma è grande la risposta di Maignan! Difesa rossonera che si è fatta trovsare scoperta su una ripartenza dei padroni di casa.

78' - Secondo cambio per il Milan: fuori Alvaro Morata, dentro Tammy Abraham.

77' - Forze fresche per l'Atalanta, ma anche il Milan si appresta a breve a cambiare qualche uomo.

76' - Triplo cambio per l'Atalanta: fuori Pasalic, Djimsiti e De Ketelaere. Dentro Samardzic, Kossounou e Retegui.

75' - OCCASIONE MILAN! Grande giocata di Loftus-Cheek che si porta fino al fondo e serve Musah. La conclusione dello statunitense finisce fuori di poco.

73' - Djimsiti ancora attentissimo su Leao. L'albanese sta vincendo tutti i duelli in questo secondo tempo.

72' - Riprende la partita col francese in campo.

71' - Raoul Bellanova è il secondo ammonito della partita per un colpo proibito a Theo. Il francese è a terra costringendo l'intervento dei medici.

70' - Cross di Ruggeri dalla sinistra, sicuro Maignan in presa alta.

67' - Fin qui solo una sostituzione, quella di Pulisic per Loftus-Cheek a seguito dell'infortunio dello statunitense.

66' - Ritmi calati in questi ultimi minuti, ci aspettiamo qualche cambio.

65' - Duello Loftus-Cheek-Ederson vicino l'area atalantina, con il brasiliano che conquista un fallo.

64' - Thiaw rischia su De Ketelaere. Il belga chiede il fallo da posizione defilata ma vicina l'area. Rimessa dal fondo per il Milan.

62' - Molto coinvolto nella manovra Mike Maignan.

60' - Leao lanciato in profondità, il portoghese punta Djimsiti ma viene fermato.

59' - Numero di De Ketelaere che si libera di Emerson Royal e dalla sinistra pennella un pallone che non trova però la stoccata decisiva.

59' - Ottima prova di Gabbia che chiude Pasalic col croato che aveva tentato una girata al volo.

58' - Corner per l'Atalanta ma è una svista poiché è atalantino l'ultimo tocco. Per fortuna l'azione si chiude con un nulla di fatto.

57' - Emerson Royal si è distinto in questo secondo tempo con un paio di chiusure perfette.

56' - Fallo di Charles De Ketelaere su Musah: è il belga il primo ammonito della partita.

55' - Lookman ed Ederson sempre pericolosi, attenta la difesa rossonera a chiudere tutti gli spazi.

54' - Ci prova Reijnders con una conclusione però sbilenca.

53' - Scontro involontario tra Leao e Djimsiti. Gioco fermo.

52' - Partita fin qui corretta, nessun ammonito.

51' - Lookman crea pericoli, intervento provvidenziale di Thiaw che salva in corner.

50' - La punizione calciata da Theo Hernandez finisce alta.

49' - Lofuts-Cheek guadagna una punizione, per fallo di De Roon.

48' - Milan in gestione del pallone in questi primi minuti.

46' - Gran bell'anticipo in scivolata di Gabbia ad anticipare Lookman. Molto bene fin qui il centrale rossonero.

21.50 - Si riparte!

21.33 - Un bel primo tempo tra Atalanta e Milan. Due squadre votate all'attacco e l'hanno fatto capire sin dal primo secondo. Milan che spaventa immediatamente gli orobici, poi soffre la forza d'urto bergamasca e subisce la più classica della rete degli ex: De Ketelaere di testa sugli sviluppi di una punizione apre la partita, se pur appoggiandosi su Theo Hernandez con entrambe le mani. Per l'arbitro La Penna però è tutto regolare. Milan che si difende con ordine e quando riesce a uscire dal pressing atalantino, trova il gol con una bella azione in velocità Theo-Leao-Morata. Quarto centro per lo spagnolo in campionato. Brutta notizia l'infortunio di Pulisic dopo uno scontro con Pasalic. Capitan America deve lasciare il campo prima dell'intervallo, lasciando spazio a Loftus-Cheek. Prova nel complesso buona del Milan, Atalanta che si sta dimostrando come una visita dal dentista, citando Guardiola.

45'+2 - Finisce il primo tempo: Atalanta - Milan 1-1.

45' - Concessi due minuti di recupero.

43' - Atalanta che spinge, Milan bravo a chiudere gli spazi. Ci prova dalla distanza Lookman, mandando fuori di poco.

41' - Numero di Pasalic, il croato manda fuori tempo un difensore e prova la conclusione, murata.

40' - Pulisic è uno dei giocatori imprescindibili di questo Milan, tanto da essere stato impiegato in tutte le partite fin qui.

39' - De Ketelaere scatenato, conquista una punizione per fallo di Leao.

38' - Cambio per il Milan: fuori l'infortunato Pulisic, dentro Loftus-Cheek.

37' - Pulisic sta abbandonando sconsolato il campo. Fatale uno scontro con Pasalic.

36' - Si ferma Pulisic, medici in campo.

35' - Occasione Atalanta! Bellanova dalla destra per Pasalic, conclusione respinta da Maignan.

34' - Problemi fisici per Pulisic dopo uno scontro di gicoo.

33' - Ancora una volta Gabbia si distingue per un anticipo pulito in difesa.

30' - Musah riceve da Pulisic e prova un traversone in area di rigore, dove De Roon si impone con un colpo di testa.

28' -Grande intuizione di Reijnders che imbecca Theo lanciato verso la porta. Bellanova lo anticipa e conquista pure un fallo.

26' - Atalanta che fa girar palla alla ricerca di uno spazio. Lodevole l'apporto difensivo di Alvaro Morata che si fa notare per un pallone recuperato.

25' - Atalanta ancora pericolosa, ci prova Lookman ma Gabbia si immola!

24' -Cosa rischia il Milan! Maignan di corpo risponde a Bellanova con un destro da posizione ravvicinata

23' - Secondo gol consecutivo in campionato per lo spagnolo, arrivato a quota 4 reti in A.

22' - Theo imbecca Leao sulla sinistra, col portoghese che ha la meglio su Bellanova e mette in mezzo per Morata che si fa trovare pronto all'impatto col pallone e deposita in rete.

22' - GOL DEL MLAN!!!!!!!!!!!! ALVARO MORATA!!!!!!!!!

20' - Atalanta che tiene il piglio del gioco da qualche minuto, col Milan che fatica a uscire dalla pressione avversaria.

18' - De Ketelaere in fiducia, gran giocata del belga che imbuca per Lookman, ma è attenta la difesa rossonera.

15' - Primo gol da ex di Charles De Ketelaere al Milan. Il belga nel suo anno in rossonero non aveva mai trovato la via del gol.

14' - È davvero un peccato trovarsi sotto, dopoi un inizio di buon livello da parte dei rossoneri.

13' - La rete è convalidata.

12' - Calcio di punizione battuto dal'out sinistro daDe Roon, De Ketelaeres svetta più in alto di tutti e di testa supera Maignan. Dubbi però sulla regolarità della rete, in quanto il belga si appoggia su Theo Hernandez.

12' - Gol dell'Atalanta, De Ketelaere.

11' - Milan aggressivo in difesa, Musah ferma Lookman ma il nigeriano conquista una punizione.

10' - Emerson Royal fuori tempo su Lookman sull'out sinistro. Punizione Atalanta, graziato il brasiliano.

9' - Spicca Musah nel ruolo di finto esterno alto. Lo statunitense sta ingaggiando un duello con Ruggeri fungendo di fatto da terzino destro.

7' - Gol del Milan ma è annullato! Morata segna ma al momento in cui riceve il pallone è in fuorigioco.

6' - Rabona di Leao per Theo che si inserisce in area ma il tiro viene murato da un difensore. Che inizio di partita!

6 - Sfondamento in attacco di Ruggeri su Musah: punizione Milan.

5 - Cross dalla destra di Bellanova, Thiaw salva in fallo laterale.

4' - Nessun tatticismo, le due squadre fanno subito capire di voler dominare la partita.

3' - Ritmi subito alti a Bergamo con Ederson che sfonda sulla sinistra passando tra una selva di giocatori. Il brasiliano mette in mezzo per Pasalic che spreca.

1' - OCCASIONE MILAN!!! Dopo soli 13'' Christian Pulisic prova un diagonale e impegna Carnesecchi. Rossoneri vicino al vantaggio immediato.

20.45 - Si parte! Il Milan dà il calcio d'inizio

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Tra pochi minuti prenderà il via la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A tra Atalanta e Milan. Rossoneri in fiducia dopo le due convincenti partite contro Empoli e Sassuolo, quest'ultimo demolito in Coppa Italia. Atalanta in assoluto stato di grazia: 8 vittorie consecutive tra campionato e Champions League. L'ultimo ko degli orobici risale al 24 settembre, in casa contro il Como. Da allora 11 vittorie e 2 pareggi.

Gasperini lascia Retegui in panchina e schiera Pasalic dal primo minuto. Tutto confermato in casa Milan: stesso undici visto contro l'Empoli. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida,

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Godfrey, Scalvini, Toloi, Brescianini, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo, Retegui. All. Gritti (Gasperini squalificato).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp.: Torriani, Sportiello, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda. All. Fonseca

ARBITRO: La Penna di Roma

ASSISTENTI: Giallatini e Colarossi.

IV UOMO: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Ghersini