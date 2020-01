LIVE MN - Begovic: "Donnarumma è tra i portieri più forti al mondo, Ibra è un leader"

Termina qui la conferenza stampa di Begovic.

Quale differenze pensi troverai in Serie A dopo tanti anni in Inghilterra? "Ho sentito solo cose positive sul calcio italiano. Ho amici che giocano qui. I tifosi sono caldi come in Inghilterra, quindi non mi aspetto grandi differenze."

Qual è stata la sensazione una volta entrato a San Siro? "San Siro è uno stadio speciale. È un onore poterci giocare."

Sei qui solo per sei mesi, hai già dei progetti per il futuro? "Per ora questa è la situazione, tra sei mesi valuteremo".

Sei stupito dalla richiesta del Milan? "No. Ci sono state delle cose che non hanno funzionato extra campo nel Bournemouth ma sono contento di essere qui".

Che effetto fa avere Zlatan Ibrahimovic in squadra? "Zlatan è un leader ed un vincente. Si aspetta sempre il massimo da se stesso e da tutti gli altri, averlo qui è importante".

Cosa ne pensi di Gigio Donnarumma? "Donnarumma è tra i più forti, mi ha dato un bel benvenuto. È tra i più forti al mondo".

Qual è il tuo obiettivo per i prossimi sei mesi? "Sono qui per aiutare la squadra e fare il massimo".

Quali sono le emozioni del vestire la maglia del Milan? "Per me è un onore essere qui, è un onore fare parte di un club così pieno di storia. I primi giorni qui sono stati fantastici, voglio portare il Milan in alto".

