LIVE MN - Bennacer: "Milan perfetto per me. Giampaolo mi ha voluto"

- termina qui la conferenza stampa di presentazione di Ismael Bennacer

Sul perchè pensa che Giampaolo gli abbia chiesto di venire: "Penso che mi abbia chiesto di venire, perchè a lui piace come io gioco e vado bene per il suo sistema di gioco".

Sulle differenza dopo la Coppa d'Africa: "Sono lo stesso, ho solamente più esperienza e sono ancora più convinto di fare bene. Ho preso più fiducia, Ora qua è differente, perchè ci sono tanti grandi giocatori. Io parto con lo stesso pensiero, devo fare il massimo come in Coppa d'Africa".

Su quanto ci ha messo a dire di sì al Milan: "Ero in Coppa d'Africa, ma quando il Milan mi ha chiamato non ci ho pensato troppo. Sapevo che mi volevano tanto e questa è la cosa più importante".

Su cosa gli ha chiesto Giampaolo e su cosa pensa di dare al Milan: "Mi ha chiesto di venire e questo è già tanto per me. Io lo adoro, darò il massimo. Conosco le mie qualità e so che posso imparare e migliorare. Darò tutto quello che posso".

Sulla Coppa d'Africa e sull'essere nominato il miglior giocatore del torneo: "Ho fatto tanta esperienza, quindi ho fatto uno step ulteriore, ma non ho ancora fatto niente di grande".

Se c'è un giocatore nella storia del Milan che gli piace di più: "Il Milan ha avuto grandi campioni e io devo fare il massimo per avvicinarmi il più possibile a loro".

Sul ruolo che preferisce maggiormente: "Il mio ruolo preferito è playmaker davanti alla difesa, ma gioco dove vuole il mister senza problemi".

Sul Milan come scelta: "Io sto crescendo, e il Milan è la squadra perfetta per imparare ancora di più e lavorare bene".

Sulle prime sensazioni e le prime emozioni: "Mi sento molto bene, sono contento, perchè abbiamo una squadra e un centro sportivo per fare il massimo".

- Tra pochi minuti prenderà il via la conferenza.

Ismael Bennacer, nuovo centrocampista del Milan, parlerà alla stampa dalla sala conferenze di Milanello insieme a Leao e Duarte. Segui con MilanNews.it le prime dichiarazioni del giovane algerino.