LIVE MN - Boban-Milan, addio in vista: incontro decisivo in queste ore

17.59 - Oltre a Boban sarebbe a rischio anche Maldini. L'Ad Gazidis starebbe valutando anche la posizione dell'ex capitano rossonero.

17.50 - Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'addio tra Boban e il Milan potrebbe arrivare già oggi. Potrebbe essere un licenziamento e non una separazione consensuale.

15.17 - Il futuro di Boban si deciderà nelle prossime ore. Dopo le dichiarazioni durissime rilasciate la scorsa, oggi pomeriggio il manager croato avrà un incontro con l’amministratore delegato, scrive Corriere.it. Dopo le turbolenze del week end che Zvone ha trascorso a casa in Croazia oggi ci sarà l’incontro decisivo. Trapela la volontà da parte della società Milan di licenziare Boban. Resta da capire se la rottura dei rapporti avrà effetti immediati o, per non destabilizzare ulteriormente l’ambiente, o sarà effettiva dall’estate prossima, a campionato concluso.

14.50 - La dirigenza del Milan è spaccata a metà, e se prima la problematica era stata mascherata a fatica dai diretti interessati, ora con le parole pubbliche di Zvonimir Boban è uscito tutto allo scoperto. Una frattura che si è verificata in autunno e col tempo è diventata insanabile. Anzi, dopo l’intervista di Boban alla Gazzetta sembra proprio che l’avventura del dirigente croato sia giunta al capolinea. Una presa di posizione forte e netta nei confronti dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, ma che non ha fatto altro che aumentare l’astio tra le parti. L’addio di Boban sembra ormai scontato, ma potrebbe verificarsi anche prima della fine dell’attuale stagione.

Sono ore calde e convulse in società, si stanno valutando tutte le soluzioni sul futuro della triade Boban, Maldini e Massara, anche a campionato in corso e oggi ci sarà un faccia a faccia decisivo. Il Milan si avvia verso una nuova rivoluzione dirigenziale, e questa volta rispetto all’anno scorso quando fu allontanato Leonardo a fine campionato, potrebbe anche anticiparsi. Una situazione non certo idilliaca per la squadra che in tutto questo trambusto mercoledì giocherà la semifinale di Coppa Italia con la Juve, ed è in piena corsa per un posto in Europa League. (MilanNews.it)

13.12 - Il Milan si prepara ad un nuovo ribaltone in società. Da Londra - come riporta 'Il Giornale' - arrivano alcune alcune considerazioni: una su tutte le parole di Boban nei confronti di Gazidis, viste come intollerabili. La chiave di lettura è, quindi, l'addio a fine stagione di Boban e Maldini, che saranno sostituiti.

9.11 - Boban ma non solo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, con l’eventuale arrivo di Rangnick - prima scelta di Gazidis e di conseguenza di Elliott - se ne andrebbe anche Paolo Maldini. Pure l’attuale direttore sportivo Frederic Massara, parte integrante dell’area sportiva, è probabile che faccia le valigie.