LIVE MN - Bologna-Milan, le ufficiali: Ibra titolare, Castillejo a destra

19.18 UFFICIALE! MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli. A disposizione: Jungdal, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Saelemaekers, Maldini, Giroud.

18.35 - A dirigere Bologna-Milan sarà l'arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2, che finora vanta 208 arbitraggi in Serie A. Ad assisterlo saranno Bercigli e Berti come guardalinee, Minelli come quarto uomo e Chiffi (coadiuvato da Mondin) al VAR. 31 precedenti per i rossoneri con il direttore di gara capitolino, per un totale di 20 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 9 maggio 2021 a Torino, nella gara vinta per 3-0 contro la Juventus.

17.44 - Sono due i risultati utili consecutivi conquistati dal Bologna, che in casa ha ottenuto 10 dei 12 punti totali in campionato. Il Milan, oltre ad avere il secondo miglior rendimento in trasferta con tre vittorie ed un pareggio, è una delle due squadre ad essere ancora imbattuta in Serie A insieme a Napoli, a punteggio pieno e al comando dopo otto giornate.

17.12 - Stando a quanto riportato dalla redazione di statistica sportiva Opta, la formazione allenata da Pioli ha mandato a segno dieci giocatori diversi in questa stagione, così come il Napoli e solamente uno meno rispetto all'Inter capolista. Un dato che dimostra la grande chimica che si è creata all'interno del gruppo Milan.

16.30 - Sarà Paolo Valeri l'arbitro di Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. Il fischietto romano arbitrerà per la 35esima volta in carriera i rossoneri, che sotto la sua direzione hanno ottenuto 21 vittorie e 5 pareggi, perdendo anche in 8 occasioni. Il Milan, subito dopo la Juventus, è la squadra che Valeri ha arbitrato nel campionato italiano.

15.53 - L'ex allenatore del Milan, Alberto Zaccheroni, ha rilasciato un'intervista ai taccuini di Libero, in occasione del match dei rossoneri di questa sera contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: "L'anno scorso i giocatori stavano di più nella metà campo avversaria, oggi verticalizzano, costruendo dal basso e arrivando più lentamente. Il Milan è la squadra più imprevedibile in assoluto. Pioli ha trasmesso fiducia ai giocatori, che si cercano sempre, si sentono importanti, dinamici".

15.44 - Negli ultimi cinque incontri giocati a Bologna il Milan ha ottenuto quattro vittorie ed un pareggio, lo 0-0 risalente al dicembre 2018. L'ultimo incrocio assoluto contro i felsinei è del gennaio scorso, quando i rossoneri passarono proprio al Dall'Ara grazie ai gol di Rebic e Kessie, a cui rispose Poli solo nel finale.

14.59 - Questa sera nella sfida in programma in casa del Bologna, Stefano Pioli raggiungerà le 100 panchine con il Milan. Negli ultimi due anni, il tecnico emiliano ha ottenuto 57 vittorie e 23 pareggi, subendo anche 19 sconfitte, riuscendo ad ottenere la miglior media punti della sua carriera con 1.96 a partita. Sotto la sua gestione i rossoneri hanno segnato 198 gol subendone 124.

14.37 - Sono otto i punti conquistati dal Milan nei secondi tempi, a fronte dei quattro guadagnati dal Bologna nella stessa parte di gara. Solo il Napoli è davanti ai rossoneri con nove punti nella ripresa.

14.20 - Con tre vittorie ed un pareggio il Milan è la seconda squadra, insieme all'Atalanta, che in Serie A ha ottenuto più punti dopo il Napoli. Il Bologna invece, con lo stesso score dei rossoneri, è la quinta squadra ad aver fatto meglio in casa dopo Milan, Napoli, Roma e Lazio.

14.04 - Sono quattro le vittorie ottenute nelle ultime cinque partite giocate in campionato dal Milan, che soltanto in un'occasione ha mantenuto la porta inviolata nella sfida vinta 2-0 contro il Venezia. Il Bologna, reduc3 da due risultati utili consecutivi, ha invece raccolto cinque punti grazie ad una vittoria e due pareggi ma ha anche subito due pesanti ko contro Empoli (4-2) e Inter (6-1).

13.46 - Sono ventuno i calciatori convocati da Stefano Pioli per il match in programma questa sera in casa del Bologna. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI - Jungdal, Mirante, Tătărușanu

DIFENSORI - Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI - Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI - Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.



13.32 - Tante assenze in casa Milan che dovrà fare ancora a meno di Theo e Brahim Diaz, ancora out causa Covid. Causa infortunio saranno fuori i lungo degenti Maignan e Plizzari, così come Florenzi in difesa. A centrocampo non ci sarà nemmeno Kessie per influenza mentre Messias è ancora alle prese con un problema muscolare. In attacco out Rebic ma anche Pellegri.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. La formazione di Stefano Pioli, che oggi raggiungerà quota 100 panchine con i rossoneri, è chiamata a riscattare il duro ko subito in Champions League in casa del Porto e a dare continuità il proprio cammino in campionato.