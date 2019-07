LIVE MN - Calendario 2019/20, il sorteggio. Derby alla quarta giornata! Juventus e Napoli tra dodicesima e tredicesima

- Sedicesima: Milan- Sassuolo

- Quindicesima: Bologna-Milan

- Quattordicesima: Parma-Milan

- Tredicesimo turno: Milan-Napoli

- Dodicesima giornata: Juventus-Milan

- Undicesima giornata: Milan-Lazio

- Decima giornata: Milan-SPAL

- Nova giornata: Roma-Milan

- Ottava giornata: Milan-Lecce

- Settima giornata: Genoa-Milan

- Sesta giornata: Milan-Fiorentina

- Quinto turno: Torino-Milan

- Quarta giornata: il derby! Milan-Inter!

- Terza giornata: Hellas Verona-Milan

- Questo il programma del secondo turno:

Atalanta-Torino

Bologna-SPAL

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Hellas Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Samp

Udinese-Parma

- Nella seconda giornata di campionato il Milan se la vedrà a San Siro contro il Brescia.

- Sorteggiata la prima giornata:

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

SPAL-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

- Prima di cominciare con il calendario della Serie A 2019/20, qualche informazione di servizio utile. Il campionato inizierà il 24 e 25 agosto, mentre terminerà il 24 maggio 2020, in leggero anticipo sulla tabella regolare per permettere l'avvio degli Europei. I primi due turni saranno giocati integralmente di sera, a causa del caldo estivo.

- Come riferito dalla Lega Serie A con un comunicato, nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta, per il calendario del campionato 2019/2020, non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone. Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta.

- Massimo Ferrero, arrivato agli studi di Sky Sport 24, ha parlato a MilanNews.it di Giampaolo e Praet: "Come vedo Giampaolo al Milan? Benissimo, Giampaolo è un grande allenatore e un mio amico. Praet al Milan? Quando ce lo chiedono e ci danno i soldini ce lo mandiamo. Quanti milioni? 26".

- Paolo Scaroni, presidente del Milan, è arrivo in questo momento presso gli studi di Sky Sport dove avrà luogo il sorteggio dei calendari (MilanNews.it).

- Daniele Pradé, ds della Fiorentina presente al sorteggio del nuovo calendario, ha ribadito che Pezzella non lascerà i viola: "Pezzella resta sicuramente alla Fiorentina".

- Come riferito dalla Lega Serie A tramite comunicato, nella formulazione del calendario 2019/20 è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma:

GENOA-SAMPDORIA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA.

- La Lega Serie A, con un comunicato sul proprio sito, fa sapere i dettagli riguardanti i criteri di compilazione del calendario del prossimo campionato. Infatti, "nella costruzione degli abbinamenti delle società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

a) alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le Società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino;

b) gli incontri tra le Società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse;

c) salvo quanto indicato in precedenza, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

d) non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al Calendario 2018/2019.

