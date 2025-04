live mn Conceiçao: "Sembra non ci sia nessuno in panchina. Alla fine vediamo da quanto il Milan non vince due titoli"

Al termine della partita tra Milan e Atalanta, terminata con la vittoria dei bergamaschi e valevole per il 33° turno del campionato di Serie A Enilive, il tecnico rossonero Sergio Conceicao è atteso come di consueto in conferenza stampa. Leggi tutte le sue dichiarazioni.

Partita diversa dalle altre: derby entrato nella testa?

"La cosa che ho sempre detto è che i giocatori che entrano dentro danno qualcosina i npiù, oggi non è stato così. Nel primo tempo sono stati 45 minuti equilibrati e nei primi 20 siamo stati troppo bassi rispetto a quanto preparato in settimana. Avevamo una squadra che da anni sta facendo un lavoro buonissimo. Ci è mancata aggressività, eravamo messi bene ma troppo bassi. Gli ultimi 15 minuti bene, con più palloni nella metà campo offensiva dove abbiamo avuto situazioni in cui l'ultimo passaggio ha fatto la differenza e non siamo stati bravi. Abbiamo cominciato molto bene il secondo tempo e alla loro prima ripartenza hanno fatto il gol. Un gol su cui noi durante la settimana abbiamo lavorato"

Derby, 90 minuti possono cambiare il giudizio? Chiederà qualcosa in più?

"La partita è importante, la squadra ha coscienza di questo. Abbiamo questa consapevolezza, una partita che è una semifinale al di là del derby: vogliamo molto disputare la finale a Roma. Ma sinceramente non pulò salvare niente, un club come il Milan. L'ambiente dopo aver vinto la Supercoppa è risultato mento positivo, si è cominiciato subito a parlare della panchina: a me non cambia qualcosa, ho vinto qualcosina, sono da tanti anni nel calcio e la pressione mi dà motivazione. Arrivare in questo ambiente va bene ma la mancanza di rispetto no: alla fine facciamo i conti e vediamo da quanto il Milan non vince due titoli. Alla fine uno è giudicato per quello che ha fatto, nel mio caso sei mesi"

Mancanza di rispetto: ti riferisci alle voci sulla panchina?

"Ogni giorno. Sembra che non ci sia nessuno qua. Non è che sono venuto da un altro pianeta, sono già 14 anni da allenatore. La pressione di vincere è buona e bella, quello che sto vivendo qua l'ho vissuto anche da calciatore"

Hai intenzione di riproporre la difesa a 3 contro l'Inter?

"Adesso lavoriamo sulla partita e vedrere mercoledì. Con l'Inter abbiamo sempre messo un quinto elemento in difesa, sappiamo che hanno tanta ampiezza del gioco"