LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Milan-Sassuolo 0-0: rossonere passano il turno

93 - FISCHIO FINALE - Termina 0-0 la partita fra Milan e Sassuolo Femminile. La squadra di Ganz accede alle semifilanli di Coppa Italia dopo una partita spigolosa e difficile. Primo tempo più di marca Milan, mentre la ripresa è stata favorevole al Sassuolo

92 - Le rossonere giocano d'esperienza e tengono il pallone vicino la bandierina del corner

90 - Saranno 3 i minuti di recupero

87 - Un cambio per il Sassuolo e uno per il Milan. Piovani sostituisce Tomaselli per Micheli, mentre Ganz toglie Giacinti per far entrare Conc

79 - Ammonizione per Mauri per sgambetto su Filangeri

74 - Sassuolo ancora in avanti. Tiro di Philtjens che finisce alto non di molto

70 - Sostituzione nel Sassuolo: entra Cambiaghi ed esce Santoro

67 - Doppio cambio per il Milan: entrano Mauri e Hasegawa. Finisce la partita di Jane e Grimshaw. Boquete passa a fare il mediano davanti alla difesa. Ganz ha cambiato le due mezzali

60 - Primi 15 minuti della ripresa di sola marca Sassuolo. Il Milan fatica a uscire da propria metà campo

59 - Sassuolo vicinissimo al gol con Santoro che scheggia la traversa

51 - Il Sassuolo reclama un calcio di rigore per fallo su Pirone. Vibranti le proteste della panchina, ma l'arbitro Marotta è inflessibile e non concede il penalty alle neroverdi

46 - Cambio nel Sassuolo: fuori Bugeja e dentro Monterubbiano

45 - Prima frazione di gioco che si chiude senza recupero sul risultato di 0-0. Il Milan nella seconda metà di gara ha giocato molto meglio delle avversarie e meriterebbe il vantaggio. Tante le occasioni sprecate dalle ragazze di Ganz

44 - Ammonizione per il Sassuolo. Lenzini prende un giallo per fallo di mano a centrocampo

43 - Boquete crossa in mezzo all'area. Colpo di testa di Dowie e miracolo di Lemey

42 - Bergamaschi crossa dalla destra. Pallone che arriva a Tucceri che di controbalzo calcia verso la porta del Sassuolo. Traversa per il Milan

37 - Passaggio in profondità di Dubcova per Pirone, che calcia debolmente. Korenciova blocca senza grossi problemi

35 - Batti e ribatti in area del Sassuolo. Tiro sporco di Bergamaschi che finisce di poco a lato

33 - Giallo ad Agard per fallo a centrocampo su Pirone

28 - Punizione dalla trequarti campo per il Sassuolo. La difesa del Milan respinge il cross di Dubcova

24 - Punizione dalla destra per il Milan. Calcia Tucceri, la conclusione finisce di poco alla sopra la traversa

18 - Fase di stallo della partita. Le due squadre si equivalgono. Mister Ganz chiede alle sue ragazze di sfruttare maggiormente la velocità di Tucceri e Bergamaschi sulle fasce

11 - Cross dalla destra verso la testa di Dubcova che non riesce a colpire bene

3 - Giacinti imbecca Dowie. Il tiro della giocatrice inglese viene respinto da Lemey

1 - Il Sassuolo ha battuto il calcio d'inizio

Amici ed amiche di Milannews.it, siamo qui al Centro Sportivo Vismara per seguire il diretta il match fra Milan e Sassuolo Femminile valido per i quarti di finale della Coppa Italia stagione 2020/2021. All'andata, le ragazze di Maurizio Ganz hanno pareggiato 1-1 in trasferta in casa delle neroverdi guidate da Gianpiero Piovani. Al Milan, per passare il turno, basterà anche un pareggio a reti inviolate. Arbitrerà l'incontro la Signora Maria Marotta della sezione di Sapri.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Korenchova; Agard, Fusetti, Spinelli; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Giancinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Hasegawa, Rask, Rizza, Conc, Nano, Tamborini, Vitale, Mauri. All: Maurizio Ganz.

SASSUOLO (4-4-2): Lemey; Philtjens, Mihashi, Tomaselli, Lenzini; Filangeri, Dubcova, Orsi, Santoro; Pirone, Bugeja. A disposizione: Lulli, Monterubbiano, Brignoli, De Canal, Bratu, Micheli, Pellinghelli, Cambiaghi, De Bona. All: Gianpiero Piovani