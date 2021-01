LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Sassuolo-Milan (0-1) - Inizia il secondo tempo

45' Inizia il secondo tempo

All'ultimo minuto il Milan passa in vantaggio con un gol di Giacinti. Quarantacinque minuti in cui le rossonere fanno la gara e attaccano, ma le migliori occasioni sono per le neroverdi. Per il momento a salvare il Milan è Korenciova.

45' Fine primo tempo.

43' GOOOOOOOOOOOL! Pallone in profondità di Boquete per Giacinti, che a tu per tu con Lemey non sbaglia!

37' Ancora Korenciova! La difesa rossonera combina un pasticcio, ma sul tiro di Santoro l'estremo portiere rossonero salva tutto.

28' Continua il pressing del Milan. Sassuolo che si chiude bene.

23' Conclusione di Boquete dal limite dell'area: para Lemey.

20' Che confusione nell'area neroverde! Ore le rossononere spingono.

15' Spinge forte il Sassuolo, che dà sempre l'impressione di essere pericolosa.

11' Cross di Conc per la testa di Giacinti, che in volo di testa mette ampiamente fuori.

8' Punizione guadagnata da Rizza sulla sinistra.

7' Occasione Sassuolo. Korenciova miracolosa su un tiro di Pirone.

6' Altro corner per il Milan e ancora Bergamaschi di testa. Palla centrale.

2' Subito primo calcio d'angolo per le rossonere con il Milan pericoloso. Colpo di testa della Bergamaschi respinto sulla linea da un difensore del Sassuolo

1' - Si comincia: primo pallone per la squadra padrone di casa

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia femminile:

Sassuolo: Lemey; Philtjiens; Mihashi; Pirone; Dubcova; Monterubbiano: Brignoli; Orsi; Santoro; Lenzini; Filangeri. A disp: Lugli; Brundin; Bugeja; Da canal: Tomaselli; Micheli; Batellani; Pellinghelli; Cambiaghi. All. Piovani

Milan: (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Conc, Simic, Boquete, Rizza; Dowie, Giacinti. A disp: Piazza; Rask; Grimshaw; Kulis; Spinelli; Nano; Tucceri; Tamborini; Mauri

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti al live testuale del match tra Milan e Sassuolo, valido per i quarti di Coppa Italia. Le rossonere arrivano da una buona vittoria in campionato contro Florentia San Gimignano. Sarà una sfida complicata e tutta da vivere, sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.