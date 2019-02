LIVE MN - Coppa Italia, Lazio-Milan (0-0) - Reti inviolate, pari prezioso

Lazio e Milan non vanno oltre lo 0-0 nel primo round giocato all'Olimpico. Decisamente meglio i biancocelesti, non tanto sul piano delle occasioni (solo una palla-gol per Immobile nel primo tempo) quanto per l'atteggiamento e l'intensità messi in campo. Troppo rinunciatari i rossoneri, che badano più alla fase difensiva lasciando Piatek solo al suo destino. I padroni di casa premono, mettono pressione agli avversari, ma non sfondano. La qualificazione si deciderà a San Siro.

93' Fischio finale: 0-0 tra Milan e Lazio.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' Ultimo cambio anche per la Lazio: fuori Romulo, dentro Marusic.

88' Buona occasione per il Milan. Sforbiciata di Borini che si trasforma in un assist per Piatek: colpo di testa del polacco e pallone alto sopra la traversa.

87' Calcio d'angolo per la Lazio: cross in mezzo, Bastos colpisce di testa ma non trova la porta.

86' Ultima sostituzione per il Milan. Biglia in campo al posto di Paquetà.

83' Corner per la Lazio: pallone in area, Borini allontana.

82' Conclusione dalla distanza del neo entrato Caicedo e deviazione in angolo.

81' Sostituzione per la Lazio: esce Immobile, al suo posto Caicedo.

80' Donnarumma ammonito per proteste.

79' Immobile si invola a tu per tu con Donnarumma, lo supera con un colpo sotto ma colpisce il palo. Gioco fermo: l'attaccante della Lazio era in netto fuorigioco.

78' Ammonizione per Calabria e Patric.

74' Sostituzione anche per la Lazio: fuori Parolo, dentro Luis Alberto.

73' Secondo cambio per il Milan: Castillejo prende il posto di un deludente Suso.

71' Calcio d'angolo per la Lazio: pallone per Romulo, che ci prova da fuori ma calcia direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

67' Ancora Lazio, stavolta con Correa: dribbling secco su Paquetà e destro a giro che Donnarumma riesce a contenere.

66' Milinkovic-Savic cerca il gran gol dalla distanza: palleggio e tiro, ma Donnarumma è sulla traiettoria e blocca.

62' La Lazio ci prova dalla distanza con Leiva: conclusione strozzata, nessun problema per Donnarumma.

60' Angolo per la Lazio: cross in mezzo, colpo di testa di Milinkovic-Savic e pallone che finisce sul fondo.

59' Il Milan non sembra avere soluzioni una volta entrato in possesso di palla.

54' La Lazio fa la partita, il Milan fa una gran fatica a uscire.

50' Corner per il Milan: cross di Suso direttamente tra i guantoni di Strakosha.

49' Paquetà verticalizza in area per Piatek, che calcia di prima intenzione ma viene murato.

47' Calcio d'angolo per la Lazio: cross in mezzo, Piatek allontana di testa.

45' Tutto è pronto. Fischio di Orsato: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Primo tempo difficile per il Milan, costretto spesso a difendere al cospetto di una Lazio decisamente più in palla. Rossoneri col freno tirato: mai pericolosi, senza idee, più volte imprecisi in fase di impostazione. Meglio i biancocelesti, che vanno vicinissimi al gol con Immobile. Altra buona chance per Milinkovic-Savic, che sfiora il palo con un destro dal limite. Non pervenuto Suso, mai servito Piatek se non con palloni sporchi. Da segnelare anche l'uscita di Kessié per infortunio: al suo posto Calhanoglu.

47' Fine primo tempo.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' Giallo per Romagnoli e punizione da ottima posizione per la Lazio: destro di Milinkovic-Savic e pallone che sbatte sul muro rossonero.

42' Anche Calhanoglu ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è troppo debole e centrale per impensierire Strakosha.

40' Lazio ancora in attacco. Conclusione da fuori di Leiva e parata facile di Donnarumma.

38' Ancora un tentativo dalla distanza della Lazio, ma il sinistro di Parolo finisce ampiamente sul fondo.

37' Ancora Lazio, stavolta con Milinkovic-Savic: destro da fuori e pallone che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

35' Cartellino giallo per Parolo.

31' Correa sfonda in area ma Paquetà è bravo a chiuderlo. Intervento decisivo, quello del brasiliano.

29' Cambio per il Milan. Kessié non ce la fa: al suo posto Calhanoglu.

27' Palla-gol per la Lazio. Azione manovrata dei biancocelesi e pallone per Immobile, che calcia indisturbato dal dischetto ma non inquadra la porta.

25' La Lazio ci prova dalla distanza con Patric: destro secco e pallone sul fondo. Donnarumma era sulla traiettoria.

22' Kessié rientra in campo ma zoppica vistosamente.

21' Riprende il gioco: Milan momentaneamente in dieci uomini.

19' Gioco fermo: ci sono problemi per Kessié.

17' Milan pericoloso con Paquetà, che ha una buona chance in area biancoceleste ma non colpisce bene il pallone.

13' In questa fase è il Milan a tenere maggiormente il possesso del pallone.

10' Poche emozioni in questi primi dieci minuti. Le du squadre non si scoprono.

6' Milan schiacciato all'indietro in questo avvio.

3' Primi scambi del match. La Lazio prova a prendere subito in mano le redini della sfida.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Orsato: si comincia! Primo pallone del match per la Lazio.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia biancoceleste per la Lazio, classica casacca rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti all'Olimpico. Lazio e Milan si sfidano nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Una gara tutta da vivere tra due squadre che puntano molto sulla TIM Cup. Si preannuncia un match combattuto, che come sempre vi racconteremo in diretta minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

LAZIO: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Badelj, Luiz Felipe, Marusic, Durmisi, Cataldi, Bruno Jordao, Luis Alberto, Pedro Neto, Caicedo. All.: Inzaghi

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Abate, Conti, Rodriguez, Strinic, Bertolacci, Biglia, Montolivo, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone. All.: Gattuso