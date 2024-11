live mn Coppa Italia Serie C, Torres-Milan Futuro (0-1): Bonera opta per un triplo cambio

66' | Occasione per i padroni di casa, con Coccolo che all'altezza del dischetto non è riuscito ad impattare bene il pallone, che si è difatti calciato adosso facendogli prendere una traiettoria facilmente leggibile da Nava.

66' | Adesso la Torres, con orgoglio, cerca di reagire al gol del vantaggio rossonero.

65' | Cambio obbligato nella Torres: fuori Goglino, infortunato, per Fischnaller.

62' | Doppio cambio anche nella Torres. Dentro Mastinu e Diakite per Nanni

61' | Triplo cambio nel Milan Futuro. Dentro Traore, Sandri e Turco per Vos, Stalmach e Longo.

53' | GOOOOOOOOL DEEEL MIIILAAAAAN! Rete magnifica di Diego Sia, che si è messo in proprio facendo tutto benissimo, lasciando partire dal limite dell'area di rigore una conclsuione che si è insaccata sotto alla traversa. Primo gol trai professionisti del 20 rossonero.

48' | Il Milan Futuro spreca un'occasione d'oro sugli sviluppi di contropiede. La Torres si è fatta trovare inspiegabilmente scoperta su un rinvio scolastico della formazione di Bonera, che però ha graziato gli avversari con Coubis che non è riuscito a dosare bene il passaggio dentro l'area di rigore per un Longo praticamente solo davanti a Petriccione.

46' | Pressione della Torres, che ha sporcato i guanti di Nava con una conclusione dal limite del solito Guiebre. Bravo il portiere rossonero a respingerla con i pugni.

45' | Immediata l'iniziativa della Torres, con Minotti bravo a deviare in calcio d'angolo un traversone tutt'altro che semplice da gestire.

45' | Si ricomincia a Sassari con gli stessi 22 del primo tempo.

Poche emozioni nei primi 45 minuti di gioco al Vanni Sanna di Sassari. Torres e Milan Futuro hanno veramente creato poche occasioni, per una partita che ad un certo punto si è anche incattivita, come confermano la sequenza di cartellini gialli estratti dall'arbitro Maccarini nell'arco di pochissimi minuti. Nella seconda frazione di gioco le cose potrebbero però cambiare, con le squadre che si allungheranno e proveranno il tutto per tutto anche grazie all'aiuto degli innesti dalla panchina.

45' | Non c'è recupero. Termina 0 a 0 la prima frazione di Torres-Milan Futuro. Una prima metà di gara con poche emozioni.

40' | Iniziativa personale del solito Guiebre, che dopo aver saltato di netto Zukic, ha tentato la conclusione dal limite dell'area senza però trovare lo specchio della porta.

30' | Occasione sprecata da Zambrataro, che su assistenza di Guiebre avrebbe potuto fare decisamente meglio. L'esterno della Torres, altruista, ha cercato di servire sul secondo palo un compagno che si era liberato dalla marcatura di un rossonero. Bravo Nava in presa bassa ad evitare tutto.

28' | Altro cartellino giallo della partita, il terzo della partita per Milan Futuro. Ammonito questa volta Samuele Longo.

26' | Primo giallo anche per la Torres. Ammonito Nanni per gioco pericoloso.

25' | Buona iniziativa anche della Torres, con Nanni che non ci ha creduto abbastanza sul tiro-cross del pericossolissimo Guiebre, che si sarebbe potuto tramutare in un assist se l'attaccante sardo ci avrebbe creduto un pochino di più.

24' | Gran giocata di Bartesaghi, andato via ad un avversario con tanto di tunnel poco fuori l'area di rigore della Torres, dove è stato però prontamente stoppato da un difensore sardo, che ha deviato il tentativo del capitano rossonero in calcio d'angolo.

17' | Ottima iniziativa della Torres con Guiebre, che dopo aver superato Jimenez con un dribbling ha servito dentro l'area di rigore un pallone invitante che non è stato però ben sfruttato da un compagno.

15' | Secondo giallo della partita. Ammonito Malaspina del Milan Futuro.

13' | Immediata la risposta della Torres, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha impegnato Lapo Nava, bravo a respingere la conclusione avversaria grazie all'ausilio di entrambi i pugni.

12' | La prima azione pericolosa della partita è stata costruita dal Milan, con il neo ammonito Stalmach che è saltato da solo dentro l'area di rigore su un traversone piuttosto invitante di Bartesaghi. Il colpo di testa del polacco, però, si è spento sul fondo al lato del palo della porta difesa da Petriccione.

11' | Cartellino giallo per il centrocampista del Milan Futuro Stalmach.

10' | Ritmi di gioco piuttosto blandi in quel di Sassari, con entrambe le squadre che non sembrerebbero avere alcuna intenzione di scoprirsi agli avversari. Non a caso fino a questo momento non c'è stata neanche un'occasione da rete.

1' | È iniziata allo stadio Vanni Sanna di Sassari.

Dopo il pareggio nello scorso weekend di campionato contro il Sestri Levante, il Milan Futuro di Daniele Bonera sarà ospite in Sardegna della Torres per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. La vincitrice affronterà una tra Padova e Caldiero Terme, che giocheranno in contemporanea allo Stadio Euganeo.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Alfonso Greco e Daniele Bonera.

TORRES (3-4-1-2): Petriccione; Idda, Coccolo, Mercadante; Zambataro, Casini, Brentan, Guiebre; Masala; Nanni, Goglino. A disp.: Zaccagno, Petricciuolo, Dametto, Scotto, Mastinu, Diakite, Fischnaller, Fois, Antonelli, Giorico, Fabriani, Varela, Zecca. Allenatore: Alfonso Greco

MILAN (3-5-2): Nava; Zukic, Minotti, Coubis; Bartesaghi; Malaspina, Stalmach, Vos, Jimenes; Sia, Longo. A disp.: Mastrantonio, Raveyre, Dutu, D'Alessio, Zeroli, Magni, Sandri, Eletu, Traore, Omoregbe, Turco. Allenatore: Daniele Bonera

DESIGNAZIONE ARBITRALE TORRES-MILAN FUTURO

Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo

Assistente 1: Luigi Ingenito

Assistente 2: Angelo Tomasi

Quarto Uff: Nicolò Dorillo