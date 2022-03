LIVE MN - Coppa Italia, verso Milan-Inter: due ballottaggi a destra, assente Tonali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi

-----

Stefano Pioli schiererà questa sera la miglior formazione possibile, con un'unica sostanziale novità rispetto agli undici schierati nelle ultime settimane: fuori Brahim Diaz, dentro dal primo minuto come trequartista centrale Rade Krunic. Per il resto nomi confermati, con due ballottaggi sulla fascia destra: Calabria e Saelemaekers sono in vantaggio su Florenzi e Messias. Assente Tonali per squalifica, indisponibile Ibrahimovic.

- Ad arbitrare il match sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Per lui sono 25 i precedenti con le due milanesi: 13 con i rossoneri (otto vittorie, due pareggi e tre sconfitte) e 12 con i nerazzurri (sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte). La squadra arbitrale sarà, inoltre, composta dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il Quarto Uomo sarà Massimi. Irrati sarà il VAR dell'incontro, con Giallatini Assistente VAR.

- Il prepartita di Milan-Inter con interviste ai dirigenti, l’arrivo dei pullman e gli ultimi minuti di avvicinamento al match sarà visibile sulla piattaforma Infinity e sul sito sportmediaset.it a partire dalle ore dalle 20.00. La sfida in diretta e il post partita invece saranno visibili a partire dalle 20.50 solo su Canale5.

- Per riuscire ad avere la meglio sull'Inter, il Milan si affiderà ai due uomini più in forma: Rafael Leao ha segnato 4 goal nelle ultime 8 partite giocate, mentre Olivier Giroud ha risolto il derby di un mesetto fa con una straordinaria doppietta. Saranno entrambi titolari questa sera.

- Nella conferenza della vigilia, Stefano Pioli ha così caricato i suoi ragazzi: "Dobbiamo affrontare questo derby con grande attenzione e concentrazione. È solamente il primo round e il ritorno sarà tra tanto tempo, ma cominciare bene è importante. La presenza dei nostri tifosi ci darà carica e energia".

- Un solo ballottaggio per Simone Inzaghi: Dumfries è favorito su Darmian per giocare a destra. Confermata, invece, la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro Martinez, nonostante l'attaccante argentino non vada a segno da ben otto partite, nelle cui ultime tre l'Inter non ha segnato alcun goal.

_______________

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

È il giorno del terzo derby stagionale, valido - quest'oggi - per la semifinale di andata di Coppa Italia: calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Per avvicinarci al match, la redazione di MilanNews.it vi propone un live testuale con tutte le notizie più importanti in continuo aggiornamento.