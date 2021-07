LIVE MN - È il giorno di Giroud: il suo sbarco a Milano minuto per minuto

18.15 - Il Milan pagherà, per il trasferimento del francese, al Chelsea un milione di euro, più un altro di bonus.

17.45 - Queste le parole di Paolo Maldini in merito all'approdo di Giroud al Milan: "Abbiamo una coppia giovane davanti (ride, ndr). Olivier è un campione ed è un fresco vincitore della Champions League. È un giocatore affidabile e che può portare esperienza alla squadra che è molto giovane. Potrebbe arrivare anche un'attaccante giovane, vogliamo fare le cose per bene e mettere le basi della squadra da subito e poi guardare ad altri colpi verso la fine del mercato".

17.25 - È ufficiale l'arrivo di Giroud nel capoluogo lombardo nella giornata odierna: l'aereo arriverà tra qualche ora.

Amiche ed amici di MilanNews.it ben ritrovati in questa diretta testuale. Oggi vi racconteremo minuto per minuto lo sbarco a Milano di Olivier Giroud, attaccante francese proveniente dal Chelsea che andrà a rinforzare il reparto offensivo di mister Pioli in vista della Champions League. Seguiteci!