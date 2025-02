live mn Empoli-Milan (0-2): triplice fischio. Cambi decisivi, arrivano tre punti preziosi

19.59 - Vittoria meritata per il Milan, arrivata nella ripresa dopo un primo tempo di sofferenza nel quale l'Empoli ha sfiorato il vantaggio con l'ex Colombo, fermato dal palo. L'inserimento a inizio ripresa di Pulisic, Leao e Gimenez ha cambiato la storia della partita, sebbene l'espulsione rimediata da Tomori al 55' rischiava di compromettere il pomeriggio. Solo dieci minuti dopo, a seguito di un'ingenuità di Marianucci, è stata ristabilita la parità numerica e il Milan ha preso il coraggio, sfondando prima con Leao al 68' e poi trovando il bis al 76' con Santiago Gimenez, al suo esordio in Serie A. In entrambe le reti c'è lo zampino di Christian Pulisic. Con questo successo il Milan balza momentaneamente al settimo posto, con la zona Champions distante 5 punti. Ora testa alla Champions, con l'andata dei playoff in programma mercoledì a Rotterdam contro il Feyenoord. Poi di nuovo campionato, a San Siro contro l'Hellas Verona sabato 15 febbraio alle 20.45.

90' + 4 - Triplice fischio!!!

89' - Concessi quattro minuti di recupero.

88' - Il Milan rischia! Konate dal limite dell'area manda fuori di pochissimo.

86' - I ritmi si sono abbassati, il Milan la gestisce con calma.

84' - Cambio per il Milan: fuori Joao Felix, dentro Terracciano.

81' - Doppio cambio per l'Empoli: fuori Grassi ed Esposito, dentro Bacci e Konate.

79' - Il Milan si diverte sugli spazi aperti.

78' - Da sottolineare l'impatto di Christian Pulisic, entrato in campo e autore dei due assist.

76' - Rete nata da un lancio lungo di Maignan che trova proprio Gimenez, palla a Pulisic che aspetta il messicano e lo serve. Gimenez fiuta la porta, si mette il pallone sul sinistro e con un tiro a giro supera Vasquez. Primo gol in Serie A per l'ex Feyenoord.

76' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!! EL BEBOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

75' - JOAO FELIX! Corner dalla sinistra di Theo Hernandez, prova il portoghese di testa e palla alta.

73' - Fallo di Gyasi su Theo Hernandez, punizione per i rossoneri.

72' - Prova la concluisione Joao Felix, trova la deviazione di testa di Gimenez che finisce fuori.

70' - Doppio cambio Empoli: fuori Colombo e Grassi, dentro Zurkowski e Kouame.

69' - Il Milan si copre: fuori Reijnders, dentro Thiaw.

68' - Grande azione del Milan con Pulisic che va sul fondo e crossa in mezzo, trovando il portoghese che di prepotenza si butta sul pallone e di testa supera Vasquez.

68' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!! RAFA LEAO!!!!!!!!!!!!!!!!!

65' - Azione nata da un contatto Gimenez-Marianucci, con l'empolese che tenta di colpire il messicano una volta rialzatosi. Nella circostanza è stato ammonito Gimenez.

65' - RISTABILITA LA PARITA NUMERICA! Ingenuo fallo di reazione di Marianucci su Gimenez. Decisivo l'intervento del VAR.

62' - Intervento falloso di Grassi su Reijnders: ammonito l'empolese.

61' - JOAO FELIX! Milan pericoloso sugli sviluppi di corner col portoghese. Vasquez esce male e Felix prova il tocco morbido ma la palla finisce fuori.

60' - Il Milan prova a reagire con Leao, tiro deviato in corner.

58' - Resta da capire come Conceiçao procederà ora con l'espulsione di Tomori.

55' - Attenzione, espulso Tomori! L'inglese entra fallosamente su Colombo ed era già stato ammonito. Rossoneri ora in dieci.

53' - L'inerzia ora è del Milan, Leao va in fondo e mette in mezzo con De Sciglio che spazza prima che il pallone arrivi a Gimenez.

52' - Lungo giropalla del Milan chiuso con un tentativo dalla distanza di Pavlovic, che finisce fuori.

51' - Primo bel duetto Leao-Felix ma la difesa dell'Empoli è compatta e riesce a bloccare ogni varco.

49' - Joao Felix innesca Leao ma l'attaccante è ben contenuto da Goglichidze.

47' - Esordio nel campionato italiano per Santiago Gimenez. Joao Felix lo cerca subito, viene anticipato da un difensore.

19.07 - Si riparte! Conceiçao opera tre cambi all'intervallo: fuori Jimenez, Fofana e Abraham. Dentro Leao, Pulisic e Gimenez.

18.52 - Primo tempo non memorabile per il Milan, che fatica sotto una pesante pioggia a Empoli. Zero a zero al "Castellani", con le occasioni principali da parte dei padroni di casa, in particolar modo con l'ex Colombo che ha colpito un clamoroso palo. Prima da titolare per Joao Felix, osservato speciale dai difensori toscani. Il portoghese prova qualche guizzo ma fin qui rimedia solo un giallo per simulazione. Poco pericoloso Abraham mentre negli altri reparti c'è qualche pallone perso di troppo. Possibile che Sergio Conceiçao cambi in corsa, con Leao che già nel finale di primo tempo si stava riscaldando.

45' + 4 - Fine primo tempo.

45' + 4 - Ci prova Theo su punizione, palla larga.

45' + 3 - Theo steso da Henderson al limite dell'area. Punizione da posizione interessante per il Milan, ammonizione per lo scozzese dell'Empoli.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

43' - Joao Felix prova a entrare in area ma viene raddoppiato dagli empolesi.

41' - Traversone dalla destra di Walker per Jimenez, Goglichidze lo anticipa e manda in corner.

38' - Cross di Musah per Abraham, lo anticipa De Sciglio ed è corner.

36' - Gioco falloso di Tomori su Esposito: ammonito il difensore del Milan.

34' - Jimenez finisce in fuorigioco per la seconda volta nel giro di pochi minuti. Efficace il lavoro della difesa alta empolese.

33' - Cosa ha rischiato il Milan! Lorenzo Colombo danza in area e con un sinistro a giro trova un palo clamoroso!

30' - Gioco stagnante, poche le azioni interessanti.

28' - Viti ha avuto la peggio nel contrasto ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto Goglichidze.

25' - Contrasto al limite dell'area Viti-Jimenez. Entrambi sono a terra soccorsi dai medici.

24' - Percussione sulla sinistra di Cacace, traversone che trova la facile presa di Maignan.

21' - JOAO FELIX! Il portoghese riceve al limite da Theo, prova il destro ma manda fuori di poco.

20' - Jimenez prova a sfondare sulla sinistra, salta De Sciglio ma non Marianucci.

18' - Joao Felix prova a entrare in area, poi cade. Ammonito per simulazione.

16' - Il Milan fatica a sfondare in questo primo terzo del primo tempo.

15' - Il Milan rischia grosso. Pallone perso da Joao Felix che innesca un contropiede dell'Empoli che sfiora il gol con Grassi. La conclusione del centrocampista è murata da Walker.

14' - Fofana prova l'imbucata per Walker, ma il suggerimento è troppo lungo.

12' - Conceiçao oggi con un 4-4-2 sempre più a sua immagine e somiglianza.

10' - Sinistro di Musah dalla distanza, para facile Vasquez.

9' - Il VAR grazia Cacace, resta il fatto che il neozelanese resti impunito non prendendo nemmeno un cartellino giallo.

8' - Brutto intervento di Cacace su Walker, il neozelandese rischia di fare seriamente male all'inglese.

7' - Nessun diffidato tra i rossoneri.

6' - Si rivede Fofana in campo, dopo aver scontato la squalifica nel derby.

5' - Empoli aggressivo, senza paura.

3' - Il primo corner della partita è per l'Empoli. Tira Henderson, un po' di confusione in area ma pallone alla fine spazzato via.

2' - Reijnders pesca Abraham in area, contatto con Pezzella ma per l'arbitro Pairetto è tutto regolare.

18.01 - SI PARTE!

17.59 - Le squadre sono in campo. Pioggia battente oggi pomeriggio a Empoli.

Amici di MilanNews.it, benvenuti dallo stadio "Carlo Castellani - Computer Gross Arena" di Empoli dove fra pochi minuti scenderanno in campo Empoli e Milan per la 24ª giornata di Serie A.

Prima partita di campionato post-mercato ed è subito esordio da titolare in Serie A per Joao Felix. Il portoghese comporrà un tandem d'attacco con Tammy Abraham, con Santiago Gimenez che partirà dalla panchina così come l'altro nuovo acquisto Riccardo Sottil. Non è in distinta Warren Bondo, mentre Kyle Walker aveva già esordito in A nel derby contro l'Inter ed è titolare anche in questa trasferta.

Spicca nell'undici titolare l'assenza dai titolari non solo di Rafa Leao ma anche di Christian Pulisic. Ricordiamo l'impegno imminente di Champions League contro il Feyenoord, mercoledì 12 febbraio.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disp.: Silvestri, Seghetti, Goglichidze, Sambia, Kouame, Zurkowski, Tosto, Bacci, Falcusan, Pereira, Konate. All. D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Fofana, Jimenez; Abraham, Joao Felix. A disp.: Torriani, Sportiello, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Gabbia, Sottil, Chukwueze, Pulisic, Leao, Camarda, Gimenez. All. Sergio Conceiçao

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

ASSISTENTI: Rossi e Yoshikawa.

IV UFFICIALE: Collu.

VAR: Serra.

AVAR: Chiffi.