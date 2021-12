LIVE MN - Empoli-Milan, le formazioni ufficiali: Kessiè sulla trequarti, sorpresa Saelemaekers

19.35 - Le squadre sono arrivate al Castellani, pronte per il riscaldamento prima di giocare. Dagli spogliatoi sono state annunciate le formazioni ufficiali di Empoli-Milan, 19° giornata di Serie A in campo alle 20.45:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanović, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Żurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disp.: Furlan, Ujkani; Marchizza, Tonelli, Viti; Asllani, Bandinelli, Štulać; Di Francesco, La Mantia, Mancuso. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić; Maldini. All.: Pioli.

19.32 - Dopo la partita di questa sera contro l'Empoli, i giocatori del Milan avranno una settimana piena di stacco dagli allenamenti. Stefano Pioli ha fissato la ripresa dei lavori sul campo a partire dal 30 dicembre, con una seduta pomeridiana. La squadra si allenerà anche il 31 e il 1° gennaio visto che il 6 sarà già campionato, con il big match contro la Roma in programma a San Siro.

19.05 - Negli studi di Sky Sport, Fabrizio Ravanelli ha parlato della possibilità di vedere Franck Kessie come trequartista nel match di stasera contro l'Empoli: "Kessie è un giocatore che può giocare ovunque. Ha corsa, fisico e passaggio. Secondo me può fare la differenza in questo Milan. Mai come in questo periodo deve prendere in mano la squadra e deve essere un leader".

18.30 - Si sono concluse poco fa le due partite delle 16:30, valide per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. Vince il derby emiliano il Bologna, che batte per 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium (gol di Orsolini, Hickey e Santander). Lazio, poi, che sconfigge in Laguna il Venezia per 3-1 (reti di Pedro, Aramu, Acerbi e Luis Alberto)

18.02 - Dopo aver saltato l'ultima sfida contro il Napoli, stasera contro l'Empoli Theo Hernandez tornerà titolare sulla fascia sinistra, raggiungendo anche un importante traguardo personale: come riporta Opta, infatti, la prossima sarà la 150^ partita del terzino francese nei cinque grandi campionati europei.

17.36 - In occasione del match interno con il Milan, il tecnico dell'Empoli, Andreazzoli, potrebbe, come di consueto, cambiare qualche elemento. In difesa si potrebbe rivedere Parisi dal primo minuto, mentre la fascia destra dovrebbe essere presidiata da Stojanovic. Al centro al momento Romagnoli e Viti sembrano un vantaggio su Tonelli e Luperto. Meni serrata la concorrenza in mediana, vista l'assenza del lungodegente Haas: l'unico dubbio è schierare Henderson a centrocampo o sulla trequarti. Davanti si potrebbe rivedere Cutrone dal primo minuto accanto a Pinamonti.

17.11 - L'Empoli è sicuramente la neopromossa che sta facendo meglio. La classifica è lì a dimostrarlo: la formazione toscana ha già conquistato 27 punti, a +17 dalla zona retrocessione e a -4 dalla zona Europa. Mister Andreazzoli conosce benissimo l'ambiente e ha le idee chiare: 4-3-1-2 dinamico e imprevedibile con Bajrami alle spalle di Pinamonti e Cutrone, ex della gara. Gli azzurri arrivano dal pareggio di La Spezia (1-1), in generale 28 gol segnati e 30 subiti per una differenza reti negativa, tra gli otto successi anche i colpacci in casa di Juve e Napoli.

16.43 - Nella gara di questa sera tra Empoli e Milan con grande probabilità, vista l'assenza di Ibrahimovic dai convocati, sarà Giroud a comandare l'attacco. Autore di 4 reti, il bomber francese è alla ricerca di riscatto ma soprattutto del suo primo gol in trasferta: tutte le reti, infatti, sono state siglate a San Siro.

16.15 - In avvicinamento alla sfida tra Empoli e Milan, in programma questa sera al Castellani, si può segnalare una quota di scommessa particolare. Il gol di Patrick Cutrone, ex della gara, contro il Milan è dato a 3.50 volte la posta, un segnale che l'ex 63 rossonero punta ad essere protagonista nel match contro il club che lo ha formato.

16.00 - Sono in tutto 26 i precedenti in Serie A tra Empoli e Milan che stasera alle 20.45 si affronteranno al "Castellani" nel match valido per la 19^ giornata del campionato 2021-2022: il bilancio tra le due squadre è di quindici vittorie rossonere, otto pareggi e tre successi della formazione toscana.

15.48 - Salvo sorprese, stasera Franck Kessie dovrebbe partire titolare contro l'Empoli. Come riporta Opta, se dovesse scendere in campo in casa dei toscani, il centrocampista ivoriano potrebbe disputare la 50^ presenza con il Milan nel 2021 in tutte le competizioni. L'ex Atalanta è anche il rossonero con il minutaggio più alto nell’anno solare (3977 minuti).

15.25 - Nella sua carriera da allenatore, Stefano Pioli ha affrontato 12 volte l’Empoli. Quella di domani sarà la volta numero 13. I precedenti contro la squadra toscana sono di poco sfavorevoli al tecnico rossonero: 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Un’eventuale vittoria domani al Castellani, metterebbe il bilancio in parità.

15.12 - Ad arbitrare Empoli-Milan di questa sera sarà Marco Di Bello. I suoi assistenti saranno Pagliardini e Affatato, Marini il quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Galetto.

14.05 - In avvicinamento alla gara tra Empoli-Milan, è possibile guardare ai doppi ex della gara. Tra le fila dei toscani si segnala Patrick Cutrone, ex prodotto del settore giovanile rossonero e attaccante della prima squadra. Tra i rossoneri, invece, si segnalano due centrocampisti Krunic e Bennacer, esplosi tra le fila dei toscani due stagioni fa.

13.15 - Come riportato dal sito ufficiale dell'Empoli, quello di stasera sarà il redicesimo confronto in partite ufficiali per Stefano Pioli – da tecnico – contro l’Empoli: bilancio di 4 successi per l’attuale allenatore rossonero (tutti in casa), 3 pareggi (tutti per 1-1) e 5 successi azzurri (tutti ad Empoli). Nelle 6 sfide al “Castellani” formazioni di Pioli mai vittoriose (1 pareggio e 5 sconfitte) e porta sempre aperta, totale di 11 reti al passivo.

13.00 - Plizzari, Kjaer, Conti, Ibrahimovic, Pellegri, Rebic e Leao: questi, in particolare, saranno gli assenti per il Milan nella gara con l'Empoli di questa sera. Una vera emergenza in attacco, quindi, quella per Stefano Pioli

12.45 - "Milan senza Ibra: Pioli lancia Giroud per dare la sterzata": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che stasera contro l'Empoli, oltre a Rebic, Leao e Pellegri, i rossoneri dovranno fare a meno in attacco anche a Zlatan Ibrahimovic, il quale è costretto a fermarsi per un sovraccarico al ginocchio. Il centravanti titolare del Milan, che vuole ripartire subito dopo il ko contro il Napoli, sarà quindi Olivier Giroud.

12.30 - Questa, secondo La Gazzetta dello Sport, la probabile formazione dell'Empoli per il match di questa sera:

EMPOLI: Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi, Henderson, Ricci, Zurkowski, Bajrami, Cutrone, Pinamonti.

12.15 - "Pioli recupera Theo per lo sprint finale": titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito al ritorno in campo da titolare di Theo Hernandez questa sera contro l'Empoli. L'ex Real aveva saltato la sfida di domenica contro il Napoli a causa della febbre. Il tecnico milanista spera che con Theo in campo il suo Milan abbia una spinta in più a sinistra.

12.00 - Al Castellani di Empoli è in programma l'ultima partita del 2021 dei rossoneri: per la 19° giornata di Serie A, si gioca Empoli-Milan. Questi i convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.



DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Giroud, Maldini.

11.45 - L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Il Milan perde i pezzi". C'è un nuovo forfait in casa rossonera in vista del match di stasera contro l'Empoli, vale a dire Zlatan Ibrahimovic che sarà out a causa di un sovraccarico del ginocchio sinistro. A guidare l'attacco milanista sarà quindi Olivier Giroud.

11.30 - "Milan, servono altri gol": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che stasera contro l'Empoli, complice anche l'assenza di Ibrahimovic, sarà Olivier Giroud il centravanti titolare. Dopo il ko contro il Napoli, i rossoneri vogliono ripartire subito e per questo c'è bisogno dei gol del francese che in questa stagione ha finora segnato solo a San Siro.

11.00 - Si chiuderà questa sera il girone d'andata per il Milan in Serie A. E i rossoneri vogliono - e devono - chiuderlo assolutamente bene. Il rallentamento delle ultime settimane, infatti, ha leggermente modificato i rossoneri nell'entusiasmo di qualità e intensità visto ad inizio stagione, ma nel calcio basta poco per ritrovare tutto ciò: vincere al "Castellani", recuperare energie mentali e fisiche durante le vacanze natalizie, rientrare nel 2022 al meglio e con i recuperi dei tanti infortunati di lusso.

La probabile formazione

I rossoneri perdono Ibrahimovic (out per un sovraccarico al ginocchio sinistro), ma ritrovano Theo Hernandez. In porta ci sarà Maignan, dietro al reparto difensivo formato da Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo; in mediana Tonali e Bennacer, favorito su Kessie. Davanti Giroud, supportato da Messias a destra, Kessie nell'inedita posizione di trequartista centrale e Krunic, favorito su Saelemaekers, a sinistra.

Amiche e amici di Milannews.it, in vista del calcio d'inizio di Empoli-Milan in programma alle 20.45, la redazione di Milannews.it vi farà compagnia con tutti gli aggiornamenti che arriveranno prima del match. Restate con noi per non perdervi nemmeno una notizia!