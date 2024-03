live mn Europa League, ai quarti sarà Milan-Roma e Liverpool-Atalanta. In semifinale contro la vincente di Leverkusen-West Ham

13.16 - Si chiude così il sorteggio di Nyon.

13.15 - Viene infine fatto il sorteggio anche per la finale:

Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

13.14 - Ora verranno stabiliti gli abbinamenti per le semifinali:

Semifnale 1: Vincente Benfica-Marsiglia vs Vincente Liverpool-Atalanta

Semifinale 2: Vincente Milan-Roma vs Vincente Bayer Leverkusen-West Ham

13.10 - Ecco il sorteggio dei quarti:

MILAN-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia

13-08 - A pescare le palline sarà Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus.

13.00 - Inizia la cermonia a Nyon con la presentazione delle otto squadre che si sono qualificate ai quarti di Europa League.

12.55 - Le sfide prevedono due partite (andata e ritorno). In caso di parità dopo 180 minuti si va ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati da ciascuna squadra in casa e in trasferta. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si procede ai calci di rigore.

12.50 - Come funziona il sorteggio delle semifinali di Europa League? Per il sorteggio delle semifinali, quattro palline con le diciture da "Vincitrice quarto di finale 1" a "Vincitrice quarto di finale 4" vengono inserite in un'urna centrale e mescolate. La prima e la seconda estratta determinano la prima semifinale, con la prima estratta a rappresentare la squadra in casa all'andata. Il procedimento si ripete con le altre palline dell'urna fino a completare gli abbinamenti delle semifinali.

12.40 - Queste le date dei quarti, semifinali e finale:

Andata quarti di finale: 11 aprile

Ritorno quarti di finale: 18 aprile

Semifinale di andata: 2 maggio

Semifinale di ritorno: 9 maggio

Finale (a Dublino): 22 maggio

11.30 - Come funziona il sorteggio dei quarti di finale di Europa League? Otto palline con i nomi delle squadre vengono inserite in un'urna e mescolate. La prima squadra estratta gioca la gara di andata in casa contro la seconda estratta. Il procedimento si ripete con le altre palline rimaste nell'urna fino a completare gli abbinamenti dei quarti di finale.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretta il sorteggio dei quarti e degli ottavi di Europa League che si terrà a Nyon. Il Milan, che agli ottavi ha eliminato lo Slavia Praga, conoscerà il nome della sua prossima avversaria che potrà essere anche una delle altre due italiane ancora in corsa, vale a dire Roma e Atalanta (il sorteggio è aperto, non ci sono teste di serie e i club possono affrontare squadre della stessa federazione o già affrontate nella fase a gironi). Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutti gli abbinamenti. Restate con noi!!!

Queste le squadre qualificate ai quarti:

Atalanta (ITA)

Roma (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Benfica (POR)

Milan (ITA)

Marsiglia (FRA)

West Ham (ENG)