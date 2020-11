LIVE MN - Europa League, Lille-Milan (1-1) - Siamo nel finale

92' Ammonizione per Brahim Diaz.

91' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, colpo di testa e pallone facile tra i guantoni di Maignan.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

87' Ultimi minuti di gara. I ritmi non sono altissimi.

82' Calcio d'angolo per il Lille: cross sul primo palo, Colombo recupera e innesca il contropiede del Milan.

80' Altro cambio per il Lille: Tiago Djalo in campo al posto di Pied.

77' Sostituzione anche per il Milan: fuori Hauge, dentro Krunic.

76' Ancora Bamba: conclusione dal limite e pallone che finisce altissimo sopra la traversa.

75' Cambio per il Lille: Lihadji prende il posto di Araujo.

72' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area ma pallone irraggiungibile per tutti.

67' Cartellino giallo per Soumare.

65' GOL DEL LILLE! L'azione dei francesi parte da una rimessa laterale: il pallone arriva a Bamba, che calcia di prima intenzione trovando l'angolino.

64' Grande giocata di Diaz, che supera due avversari e mette in area per Hauge: il norvegese, però, non riesce a sfruttare l'occasione.

63' Doppia sostituzione anche per il Lille: escono Xeka e Yazici, entrano Soumare e Ikonè.

61' Doppio cambio per il Milan: Brahim Diaz e Colombo prendono il posto di Calhanoglu e Rebic.

55' Buona chance per Calhanoglu, ben servito in area da Hauge: destro del turco e pallone sull'esterno della rete.

53' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, Rebic allontana di testa.

51' Il Lille prova a rialzare la testa dopo la rete subita.

46' GOL GOL GOOOLLL!!! Tonali serve Rebic in verticale, il croato scatta, si presenta davanti al portiere e apparecchia per Castillejo: tocco facile e gol.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Lille.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo.

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Poche emozioni, ancora meno le occasioni da gol. Il Lille ci prova un paio di volte dalla distanza con Araujo (Donnarumma sempre attento), il Milan spreca un contropiede in superiorità numerica con Hauge. Poi tanti errori e tanta confusione, da una parte e dall'altra. Pareggio, fin qui, giusto.

47' Fine primo tempo.

46' Corner per il Lille: cross in mezzo, il Milan spazza via.

45' Ammonizione per Bennacer.

43' Angolo per il Lille: pallone dentro ma direttamente tra i guantoni di Gigio.

42' Nuovo tentativo da fuori area di Araujo: Donnarumma si distende e si rifugia in corner.

40' Lille pericoloso con Yazici. Il turco supera Kjaer, sfonda in area e lascia partire un tiro-cross che finisce in fallo laterale.

37' Calcio d'angolo per il Lille: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

36' Il Lille ci prova da fuori con Araujo: Donnarumma alza il pallone in calcio d'angolo.

35' Succede davvero poco in campo. Le due squadre continuano a sbagliare molto in fase di impostazione.

30' Tanti errori e tanta confusione, da una parte e dall'altra.

24' Che occasione per il Milan! Pallone in profondità per Hauge, che entra in area ma si incarta. In mezzo c'erano due compagni liberissimi.

23' Ritmi bassissimi in campo.

19' Poche emozioni fin qui: è una partita molto tattica.

15' La partita non si accende. Il Milan tiene maggiormente il possesso, ma per il momento non riesce a sfondare.

12' Cartellino giallo per Pied.

11' Il Milan perde l'ennesimo pallone al veleno, ma il Lille non ne approfitta. Troppi errori in questo avvio.

10' Buona chance per il Milan. Cross dalla sinistra di Theo e girata di Rebic, che colpisce male il pallone. Peccato.

8' Calcio d'angolo per il Lille: cross in mezzo e fallo in attacco. Punizione per il Lille.

6' Le due squadre continuano a studiarsi.

4' Primi scambi del match.

1’ Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Pawson: ci comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio in ricordo del grande Diego Armando Maradona,

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Milan in completo bianco.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Pierre Mauroy". I rossoneri di Pioli, oggi guidati in panchina da Bonera, affrontano il Lille in trasferta dopo la brutta sconfitta nella gara d'andata disputata a San Siro. Donnarumma e compagni cercano un successo per tornare in testa al Gruppo H di Europa League, ma questa sera sarà durissima. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

LILLE: Maignan, Pied, Fonte, Botman, Mandava, Araujo, Xeka, André, Bamba, Yazici, David. A disp.: Karnezis, Chevalier, Djalò, Ikonè, Yilmaz, Lihadji, Weah, Soumaré, Soumaoro, Niasse, Bradaric. All.: Galtier.

MILAN: Donnarumma G., Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Rebic. A disp.: Tatarusanù, A. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Conti, Kalulu, Diaz, Maldini, Colombo, Krunic, Duarte, Kessie. All.: Bonera.