LIVE MN - Europa League, Milan-Lille (0-0) - Primi scambi del match

11' Un altro fallaccio, stavolta di Renato Sanches su Castillejo.

7' Calcio d'abgolo per il Lille: cross in mezzo, pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

4' Lille aggressivo in mezzo al campo. Brutto fallo di Celik su Theo: non scatta l'ammonizione.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Bartosz: si comincia! Primo pallone del match per il Lille.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Lille.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano i francesi del Lille nella terza giornata del gruppo H di Europa League. Dopo il successo nelle prime due partite contro Celtic e Sparta Praga, Ibra e compagni cercano un altro successo per blindare il primo posto nel girone. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessié, Tonali, Castillejo, Krunic, Diaz, Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Calhanoglu, Hauge, Leao, Maldini, Rebić. All.: Pioli

LILLE: Maignan; Zeki Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Yazici, David. A disp.: Karnezis, Chevalier, Djalo, Fonte, Pied, Reinaldo, André, Soumarè, Niasse, Yilmaz, Lihadji, Weah, Mandava. All.: Galtier