LIVE MN - Europa League, Milan-Lille (0-3) - Tripletta di Yazici, serata no per i rossoneri

Il Milan crolla sotto i colpi di Yazici, eroe per una notte a San Siro. Il Lille passa 3-0 e scavalca i rossoneri in testa alla classifica del Gruppo H. Una serataccia per Ibra e compagni, che non ne azzeccano una. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo su rigore (molto dubbio) e raddoppiano nella ripresa grazie a una “papera” di Donnarumma. Pochi minuti dopo arriva anche il terzo gol. Una battuta d’arresto che non deve comunque intaccare il percorso fatto fin qui. Ora bisogna subito rialzare la testa con il Verona.

94' Fischio finale: il Lille batte 3-0 il Milan.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

87' Non è giornata per il Milan. Leao controlla in area ma poi sbaglia la conclusione a pochi passi dal portiere avversario.

84' Altro cambio per il Lille: Mandava in campo al posto di Bamba.

83' Cartellino giallo per Romagnoli.

81' Altra palla-gol per il Lille con Bamba, che approfitta di un errore di Kjaer ma non trova la porta da ottima posizione.

80' Doppio cambio per il Lille: entrano Burak e Soumarè, escono Yazici e Renato Sanches.

78' Sostituzione per il Milan: Hauge prende il posto di Brahim Diaz.

74' Ammonizione per Celik.

73' Calcio d'angolo per il Lille: traversone in mezzo, Donnarumma respinge con i pugni.

72' Ancora Lille, sempre con Yazici: conclusione potente sul primo palo e risposta di Donnarumma, che si rifugia in angolo.

71' Altro corner per il Lille: pallone in area, Dalot spazza via. Ma il Milan non riesce a ripartire.

70' Calcio d'angolo per il Lille: cross direttamente sull'esterno della rete.

68' Dalot cerca fortuna dalla distanza, ma la sua conclusione finisce in curva.

65' Doppio cambio per il Lille: fuori Xeka e Ikonè, entrano André e Lihadji.

64' Milan vicino al gol. Verticalizzazione di Diaz per Rebic, che entra in area e calcia: Maignan è bravo a deviare.

61' Doppia sostituzione per il Milan: Bennacer e Rebic in campo al posto di Tonali e Ibrahimovic.

58' GOL DEL LILLE! Ripartenza letale degli ospiti, che vanno in gol ancora con Yazici. Tripletta e rossoneri al tappeto.

55' GOL DEL LILLE! Conclusione dalla distanza di Yazici e papera di Donnarumma, che non trattiene il tiro debole del giocatore del Lille.

54' Il pressing del Lille mette in difficoltà il Milan.

51' Angolo per il Milan: pallone dentro, Kessié controlla ma poi sbaglia la conclusione.

50' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Kjaer e nuova deviazione in corner.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Doppia cambio per il Milan: Calhanoglu e Leao prendono il posto di Krunic e Castillejo.

Non un buon primo tempo per il Milan, che va sotto al minuto 22 (gol di Yazici su rigore molto dubbio) e non riesce a reagire. Rossoneri sottotono e senza tante idee. Mai incisivi i due esterni offensivi, Castillejo e Krunic, manovra troppo lenta e disattenzioni in difesa: la squadra di Pioli deve riorganizzare le idee. Servirà una ripresa nettamente migliore per mettere in difficoltà un Lille organizzato e sul pezzo.

45' Fine primo tempo.

42' Angolo per il Milan: cross in mezzo, Krunic colpisce di testa ma la palla viene recuperata dal Lille.

39' Corner per il Lille: pallone in area, Ibra allontana.

38' Buona chance per Theo Hernandez, che arriva in area ma poi strozza la conclusione: nessun problema per il portiere del Lille.

36' Finalmente il direttore di gara tra fuori il cartellino: ammonito Xeka.

33' Ennesima entrataccia di Renato Sanches: il direttore di gara lascia correre.

31' Ancora Lille. Celik ci prova da fuori con il destro: pallone che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

30' Il Milan in questa fase fatica a imporre il suo gioco.

28' Calcio d'angolo per il Lille: cross in mezzo, Kjaer mette fuori di testa.

25' Punizione dal limite per il Milan: siluro di Ibrahimovic e parata di Maignan.

22' GOL DEL LILLE! Yazici spiazza Donnarumma e porta in vantaggio il Lille.

20' Calcio di rigore per il Lille: leggera spinta di Romagnoli su Yazici, penalty molto generoso.

20' Ripartenza del Lille, che va al tiro con David: Donnarumma è bravo a debiare. Che brivido!

19' Corner per il Milan: pallone dentro, Renato Sanches allontana la minaccia.

18' Bel triangolo Theo-Ibra-Theo, con il terzino rossonero rossonero che sfonda in area e calcia: pallone deviato in angolo.

17' Angolo per il Milan: cross in aream libera la difesa del Lille.

14' Il Lille ci prova con Bamba. Conclusione da fuori, nessun problema per Donnarumma.

11' Un altro fallaccio, stavolta di Renato Sanches su Castillejo.

7' Calcio d'abgolo per il Lille: cross in mezzo, pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

4' Lille aggressivo in mezzo al campo. Brutto fallo di Celik su Theo: non scatta l'ammonizione.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Bartosz: si comincia! Primo pallone del match per il Lille.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Lille.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano i francesi del Lille nella terza giornata del gruppo H di Europa League. Dopo il successo nelle prime due partite contro Celtic e Sparta Praga, Ibra e compagni cercano un altro successo per blindare il primo posto nel girone. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessié, Tonali, Castillejo, Krunic, Diaz, Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Calhanoglu, Hauge, Leao, Maldini, Rebić. All.: Pioli

LILLE: Maignan; Zeki Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Yazici, David. A disp.: Karnezis, Chevalier, Djalo, Fonte, Pied, Reinaldo, André, Soumarè, Niasse, Yilmaz, Lihadji, Weah, Mandava. All.: Galtier