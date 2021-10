LIVE MN - Femminile, Fiorentina-Milan (0-1) - Vittoria importantissima per le ragazze di Ganz

90+5' - Triplice fischio dell'arbitro. Il Milan batte la Fiorentina per 1-0 grazie alla rete di Nina Stapelfeldt. Tre punti pesantissimi per la squadra di Maurizio Ganz in una trasferta tutt'altro che semplice. Rossonere ancora terze a meno cinque dalla Juventus capolista.

90+3' - Cartellino giallo per Kravets.

90' - Cinque minuti di recupero.

86' - Cambio per il Milan: fuori Stapelfeldt e dentro Arnadottir.

85' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Baldi e Piemonte ed escono Breitner e Cafferata.

83' - Thomas serve Stapelfeldt, che prova il tiro dai 20 metri: conclusione che sibila il palo alla destra del portiere viola.

78' - Mascarello controlla bene al limite dell'area e calcia al volo: palla che finisce altissima.

76' - Ritmi che si sono abbassati in questi minuti.

72' - Cambio per la Fiorentina: out Catena, in Monnecchi.

70' - Breitner ci prova dai 25 metri: sfera che è facile preda per Giuliani.

65' - Schema delle rossonere su calcio d'angolo: cross lunghissimo di Tucceri Cimini sul secondo palo con Giacinti, tutta sola, che prova la "chilena". Palla che termina alta sopra la traversa.

63' - Cambio per il Milan: fuori Longo per Giacinti.

62' - Cambio per la Fiorentina: esce Huchet ed entra Mascarello.

59' - Gara che si gioca prevalentemente nella metà campo della Fiorentina.

54' - Si rialza la numero uno rossonera. La sua partita può continuare.

51' - Giuliani si accascia a terra dopo una brutta botta al costato. Richiesto l'intervento dei sanitari.

48' - Thomas si invola verso la porta, ma recuperata dal difensore scarica all'indietro su Stapelfeldt arrivata a rimorchio, che di prima prova la botta. Palla che si stampa su una statuaria Kravets.

46' - Inizia il secondo tempo

Squadre tra poco di nuovo in campo. Al momento decide un colpo di testa della rossonera Nina Stapelfeldt. Milan, inoltre, vicino al raddoppio con Adami. State collegati con noi per assistere anche ai secondi 45' minuti.

45+1' - Fine primo tempo.

45' - Viene assegnato un minuto di recupero.

43' - Ora ci prova la Fiorentina con Neto, ma Giuliani non ha problemi a fermare la sfera.

39' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo Adami compie un'incornata perfetta, che, però, viene salvata sulla riga dalla difesa viola. La squadra di Ganz in questi minuti è pericolosissima.

38' - Ci prova Agard con il tiro a giro sul primo palo, ma la sua conclusione viene messa in corner dal portiere.

37' - Fallo di mano di Neto al limite dell'area. Buona opportunità per le rossonere

34' - Cartellino giallo per Cafferata dopo un'entrataccia su Tucceri Cimini.

32' - Intervento ruvido di Catena sulla rossonera Grimshaw: l'arbitro decide di non punire con l'ammonizione la giocatrice viola.

29' - Ci prova Tucceri da palla inattiva, ma Schroffenegger allontana con i pugni.

25' - Milan che ora cerca di gestire il vantaggio.

20' - GOOOOOLLLLL DEL MILANNNNN!!! STAPELFELDT TRAFIGGE SCHROFENEGGER CON UN COLPO DI TESTA SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER. 1-0 MILAN!

18' - Cafferata trova Sabatini con un grande lancio in profondità, ma l'attaccante delle toscane è in posizione di fuorigioco.

13' - Thomas si presenta tutta sola a tu per tu con Schroffenegger, ma il portiere viola neutralizza la sua conclusione con una grande parata in spaccata. Risultato ancora sullo 0-0.

11' - Gioco molto spezzettato in questo inizio di partita.

7' - La Fiorentina si fa pericolosa con la cavalcata di Huchet, ma il suo cross dalla destra è troppo lungo per le saltatrici in area di rigore.

3' - Longo su invito di Agard prova la spizzata in profondità su Stapelfeldt, ma la rossonera viene fermata dall'arbitro per fuorigioco.

1' - Inizia il match.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Milan:

FIORENTINA: Schroffenegger, Tortelli, Kravets, Vigilucci, Cafferata, Neto, Huchet, Breitner, Catena, Lundin, Sabatini. A disp.: Mascarello, Monnecchi, Piemonte, Forcinella, Baldi, Ceci, Vitale, Tasselli, Martinovic. All.: Panico

MILAN: Giuliani, Fusetti, Agard, Codina, Bergamaschi, Grimshaw, Adami, Tucceri Cimini, Thomas, Stapelfeldt, Longo. A disp.: Arnadottir, Giacinti, Korenciova, Rizza, Selimhodzic, Fedele, Miotto, Cortesi, Mauri. All.: Ganz

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Fiorentina-Milan, valida per il settimo turno di Serie A Femminile. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.